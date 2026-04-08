Osman Aslan kimdir? Yeni Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aslan kaç yaşında, nereli?

Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Osman Arslan, 8 Nisan 2026 itibarıyla VakıfBank Genel Müdürü olarak görevine başlamıştır. Osman Arslan, hem kamu hem de özel bankacılık alanında kritik roller üstlenmiş, sektörün deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

YENİ VAKIFBANK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN ASLAN KİMDİR?

1971 yılında Ankara’da doğan Arslan, finans dünyasına güçlü bir akademik altyapıyla adım atmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik Bölümü mezunu olan Arslan, aynı üniversitede İşletme (MBA) yüksek lisansını tamamlamıştır. Bu akademik birikim, Arslan’ın bankacılık kariyerinde stratejik kararlar almasına önemli katkı sağlamıştır.

OSMAN ASLAN KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Osman Arslan, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

OSMAN ASLAN NERELİ?

Osman Arslan, Ankara doğumludur. Başkentte dünyaya gelen Arslan, aynı şehirde akademik eğitimini tamamlayarak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ODTÜ’de hem istatistik hem de işletme alanlarında öğrenim görmüştür.

OSMAN ASLAN KARİYERİ

Osman Arslan, bankacılık kariyerine 1995 yılında Ziraat Bankası’nda başlamıştır. 1998 ve 2004 yılları arasında özel sektörde farklı bankalarda yöneticilik yaparak sektörel deneyimini artırmıştır. Bu dönem, Arslan’ın liderlik yeteneklerini geliştirdiği ve stratejik karar alma kapasitesini güçlendirdiği bir süreç olmuştur.

HALKBANK VE ARAP TÜRK BANKASI DÖNEMİ

2004-2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası AŞ bünyesinde Bölüm Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Arslan, aynı zamanda Arap Türk Bankası’nda Genel Müdürlük görevini de yürütmüştür. Bu süreç, Arslan’ın hem ulusal hem de uluslararası bankacılık alanında tecrübesini pekiştirdiği kritik bir dönem olmuştur.

ZİRAAT BANKASI ÜST YÖNETİMİ

2012 yılından itibaren Ziraat Bankası’nda Finansal Yönetim, Uluslararası Bankacılık ve Ortaklıklar ile Bilgi Teknolojileri Yönetimi alanlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Arslan, bankanın stratejik hedeflerinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynamıştır.

KATILIM BANKACILIĞI VE LİDERLİK

Şubat 2015 ile Haziran 2017 tarihleri arasında Ziraat Katılım Bankası AŞ’nin Kurucu Genel Müdürlüğü görevini başarıyla tamamlayan Osman Arslan, katılım bankacılığının Türkiye’deki gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

HALKBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Haziran 2017 tarihinde başladığı Türkiye Halk Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini uzun süre başarıyla sürdürmüş olan Arslan, bankacılık sektöründe liderlik vizyonunu kanıtlamıştır.

GÜNCEL GÖREVİ

Osman Arslan, 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla VakıfBank Genel Müdürü olarak yeni görevine başlamıştır. Geniş bankacılık tecrübesi ve stratejik yönetim birikimiyle Arslan, VakıfBank’ı önümüzdeki dönemde hem kamu hem özel sektör projelerinde güçlendirmeyi hedeflemektedir.