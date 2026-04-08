Victor Osimhen, Galatasaray adına sezonun en kritik döneminde talihsiz bir sakatlık yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool deplasmanında oynanan ve sarı-kırmızılıların 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan bu sakatlık, yalnızca maçın değil sezonun gidişatını da etkiledi. İkili mücadele sonrası yerde kalan Nijeryalı golcünün yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda (ulna kemiği) kırık tespit edildi. 24 Mart 2026 tarihinde ameliyat edilen yıldız oyuncu için kulüp sağlık ekibi hızlı bir rehabilitasyon süreci başlattı. Peki, Osimhen ne zaman dönecek? Osimhen Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Detaylar haberimizde.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Osimhen’in sahalara dönüş süreci, hem teknik ekip hem de taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Gelen son bilgilere göre yıldız oyuncunun iyileşme süreci beklentilerin önünde ilerliyor.

Ameliyat sonrası kolu alçıya alınan oyuncu, kısa süre içinde spor salonunda güçlendirme çalışmalarına başladı. Rehabilitasyon sürecinin planlı ilerlemesi sayesinde bu hafta itibarıyla saha çalışmalarına geçiş yaptı. Hafif tempolu koşularla başlayan bu süreç, oyuncunun fiziksel durumunun hızla toparlandığını gösteriyor.

Kulüp fizyoterapistlerinin hazırladığı programa göre Osimhen’in:

20 Nisan 2026 tarihinde takımla tam antrenmanlara başlaması, ardından maç kondisyonunu kazanarak kısa sürede forma giymesi bekleniyor.

Bu gelişmeler, “Osimhen ne zaman dönecek?” sorusunun cevabını netleştirirken, Galatasaray cephesinde de umutları artırmış durumda.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Sezonun kaderini belirleyecek en önemli karşılaşmalardan biri olan Fenerbahçe derbisi, Osimhen’in dönüş sürecinin en kritik hedefi olarak öne çıkıyor.

Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun 20 Nisan’da takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından nisan ayının son haftasında oynanacak derbiye hazır hale gelmesini planlıyor.

Bu doğrultuda:

Osimhen’in derbi kadrosunda yer alması hedefleniyor

Maçta süre alıp almayacağı ise son fiziksel durumuna bağlı olacak

Risk faktörleri minimum seviyeye indirilmeye çalışılacak

Galatasaray cephesi, oyuncuyu acele ettirmeden ama kritik mücadeleye yetiştirecek şekilde bir planlama yapıyor.

TAKIMIN OSİMHEN’SİZ PERFORMANSI

Osimhen’in yokluğu, Galatasaray’ın hücum hattında ciddi bir boşluk yarattı. Sezon boyunca 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu, takımın en önemli skor opsiyonlarından biri konumundaydı.

Onun eksikliğinde:

Hücum organizasyonlarında üretkenlik azaldı

Rakip savunmalar üzerindeki baskı düştü

Alternatif sistemler denense de aynı verim yakalanamadı

Son olarak Trabzonspor karşısında da bu eksiklik net şekilde hissedildi. Teknik direktör Okan Buruk, farklı hücum varyasyonları denese de Osimhen’in yarattığı etkiyi birebir karşılayabilecek bir çözüm üretmekte zorlandı.