Süper Lig'de sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi yaklaşırken, gündemin en sıcak maddesi Victor Osimhen'in son durumu oldu. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'a dönen yıldız golcünün tedavisi titizlikle sürerken, derbide oynayıp oynayamayacağı hem teknik heyetin hem de taraftarların yakından takip ettiği bir konu hâline geldi. Peki, Osimhen Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde!

OSIMHEN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Yıldız golcünün sakatlığı "orta düzey hamstring zorlanması ve kanama" olarak tanımlandığı için normalde birkaç haftalık bir iyileşme süreci öngörülüyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun tedaviye hızlı yanıt vermesi ve çalışma isteği sayesinde süreci hızlandırmayı başardı.

Osimhen, dönüş sonrası ilk günlerde sadece salon çalışmalarına çıkarken, hafta içinde kontrollü saha antrenmanlarına da katılmaya başladı. Bu gelişme, derbide kadroya girme ihtimalini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen teknik ekip, sakatlığın yeniden nüksetme riskine dikkat çekerek "maça yetişebilir ama tamamen hazır olması garanti değil" mesajını veriyor. Son karar, oyuncunun maç günü yapılacak son kontrollerle birlikte belli olacak.

OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Osimhen'in sakatlığı, milli takım kampında yaşadığı ani bir çekme sonrası yapılan MR sonuçlarında netleşmişti. Sol arka adalesinde tespit edilen zorlanma ve bölgesel kanama, oyuncunun koşu ve sprint kabiliyetini doğrudan etkileyen bir sorun oluşturdu.

Galatasaray sağlık ekibi tarafından uygulanan tedavi programı üç aşamadan oluşuyor:

1. Ağrı ve Ödem Kontrolü

İstanbul'a döndüğü ilk günden itibaren ödem azaltıcı tedavi, soğuk uygulamalar ve manuel terapi önceliklendirildi.

2. Kontrollü Kuvvetlendirme Programı

Fizyoterapist eşliğinde ağırlıklı olarak salonda yapılan bu çalışmalar, oyuncunun yüklenme seviyesine göre günden güne artırıldı.

3. Sahaya Dönüş ve Sprint Testleri

Osimhen, hafta içinde saha koşularına başlamış ve hafif tempoda değişken hız denemeleri gerçekleştirmiş durumda. Ancak tam kapasite sprint testlerinin yapılması için en az bir-iki gün daha gerekiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklamada tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, "Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kulübün oyuncuyu derbide sahada görmek istediğini net şekilde ortaya koyuyor.