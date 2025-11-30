Haberler

Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl?

Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaklaşırken, gözler tamamen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Peki, Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Derbide Osimhen oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

Süper Lig'de sezonun en kritik dönemeçlerinden biri olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi yaklaşırken, gündemin en sıcak maddesi Victor Osimhen'in son durumu oldu. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul'a dönen yıldız golcünün tedavisi titizlikle sürerken, derbide oynayıp oynayamayacağı hem teknik heyetin hem de taraftarların yakından takip ettiği bir konu hâline geldi. Peki, Osimhen Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde!

OSIMHEN FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Yıldız golcünün sakatlığı "orta düzey hamstring zorlanması ve kanama" olarak tanımlandığı için normalde birkaç haftalık bir iyileşme süreci öngörülüyor. Ancak Galatasaray teknik heyeti, oyuncunun tedaviye hızlı yanıt vermesi ve çalışma isteği sayesinde süreci hızlandırmayı başardı.

Osimhen, dönüş sonrası ilk günlerde sadece salon çalışmalarına çıkarken, hafta içinde kontrollü saha antrenmanlarına da katılmaya başladı. Bu gelişme, derbide kadroya girme ihtimalini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen teknik ekip, sakatlığın yeniden nüksetme riskine dikkat çekerek "maça yetişebilir ama tamamen hazır olması garanti değil" mesajını veriyor. Son karar, oyuncunun maç günü yapılacak son kontrollerle birlikte belli olacak.

Osimhen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Osimhen'in sağlık durumu nasıl?

OSIMHEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Osimhen'in sakatlığı, milli takım kampında yaşadığı ani bir çekme sonrası yapılan MR sonuçlarında netleşmişti. Sol arka adalesinde tespit edilen zorlanma ve bölgesel kanama, oyuncunun koşu ve sprint kabiliyetini doğrudan etkileyen bir sorun oluşturdu.

Galatasaray sağlık ekibi tarafından uygulanan tedavi programı üç aşamadan oluşuyor:

1. Ağrı ve Ödem Kontrolü

İstanbul'a döndüğü ilk günden itibaren ödem azaltıcı tedavi, soğuk uygulamalar ve manuel terapi önceliklendirildi.

2. Kontrollü Kuvvetlendirme Programı

Fizyoterapist eşliğinde ağırlıklı olarak salonda yapılan bu çalışmalar, oyuncunun yüklenme seviyesine göre günden güne artırıldı.

3. Sahaya Dönüş ve Sprint Testleri

Osimhen, hafta içinde saha koşularına başlamış ve hafif tempoda değişken hız denemeleri gerçekleştirmiş durumda. Ancak tam kapasite sprint testlerinin yapılması için en az bir-iki gün daha gerekiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yaptığı açıklamada tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, "Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kulübün oyuncuyu derbide sahada görmek istediğini net şekilde ortaya koyuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Filipe Luis, 1.5 yıl önce başladığı teknik direktörlük kariyerinde şimdiden kazandığı kupa sayısıyla dikkat çekti

Teknik adamlığa 1.5 yıl önce başladı! Kazandığı kupa sayısına bakın
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.