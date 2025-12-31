ONLINE MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI: 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi, Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği geleneksel etkinliklerin başında geliyor. 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için biletler artık satışa sunuldu. Peki, online olarak Milli Piyango biletinizi nasıl alabilirsiniz? Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet fiyatı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde!

ONLINE MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI

Milli Piyango biletlerinizi Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması veya yetkili Milli Piyango bayileri üzerinden temin edebilirsiniz. Online alım işlemi özellikle büyük şehirlerde zaman kaybını önlediği için tercih ediliyor. Biletlerinizi güvenli ve hızlı bir şekilde almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online resmi sitesine veya mobil uygulamaya giriş yapın.

"Yılbaşı Özel Çekilişi" bölümünü seçin.

Çeyrek, yarım veya tam bilet seçeneklerinden istediğinizi seçin.

Ödeme işlemini tamamlayın ve biletinizi dijital olarak alın.

Online alım ekranı, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde işlemleri birkaç dakika içinde tamamlamanızı sağlıyor. Böylece çekiliş günü biletinizi kaybetme endişesi yaşamazsınız.

ONLINE MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet fiyatı geçtiğimiz yılın fiyatlarına göre sabit kalmış durumda. Çeyrek bilet, piyango severler arasında hem ekonomik hem de şansınızı artırmak için sık tercih edilen bir seçenektir.

Çeyrek bilet fiyatı: 200 TL

Çeyrek bilet, tam biletin dörtte biri değerindedir ve kazanç oranı da buna göre ayarlanmıştır. Bu bilet, hem küçük bütçeli katılımcılar için cazip bir seçenek sunar hem de çekiliş heyecanını hissetmek isteyenler için idealdir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YARIM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım bilet, tam biletin yarısı kadar değer taşır ve daha yüksek bir kazanç potansiyeline sahiptir. 2026 yılı için belirlenen yarım bilet fiyatı ise:

Yarım bilet fiyatı: 400 TL

Yarım bilet almak, katılımcılara hem bütçe dostu bir seçenek sunar hem de kazanma şansını çeyrek bilete göre artırır. Özellikle aileler veya arkadaş grupları tarafından tercih edilen yarım biletler, hem yatırım hem de eğlence açısından dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAM BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Tam bilet, büyük ikramiye kazanmak isteyenler için en çok tercih edilen bilettir. 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için tam bilet fiyatı:

Tam bilet fiyatı: 800 TL

Tam bilet, çekilişte en yüksek kazanç potansiyeline sahiptir ve tüm çekiliş haklarını kapsar. Büyük ikramiye, tam bileti kazanan talihliye çıkar ve çekiliş, bu biletin sahibine çıkana kadar devam eder. Bu nedenle, tam bilet almak ciddi bir kazanç hedefleyenler için mantıklı bir seçimdir.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango yılbaşı biletlerini temin etmek isteyenler için en güvenilir yöntemler şunlardır:

Milli Piyango Online Web Sitesi: Dijital ortamda kolayca bilet alım imkânı sağlar.

Milli Piyango Mobil Uygulaması: Mobil cihazlar üzerinden hızlı ve güvenli bilet alımı.

Milli Piyango Bayileri: Türkiye genelinde yetkili bayiler üzerinden fiziksel bilet temini.

Online bilet alımı sayesinde çekiliş günü biletinizi kaybetme riskiniz yoktur ve dijital biletinizi her an kontrol edebilirsiniz.