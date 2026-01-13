Omar Marmoush Galatasaray'a mı geliyor? Omar Marmoush kimdir, kaç yaşında? Omar Marmoush hangi takımda, hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika transfer gündeminde dikkat çeken bir isimle gündeme geldi. Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Omar Marmoush'un, menajer George Gardi tarafından sarı-kırmızılılara önerildiği iddia edildi. Özellikle Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, ara transfer döneminde hücum hattına takviye arayışını sürdürüyor. İşte Omar Marmoush ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

OMAR MARMOUSH KİMDİR?

Omar Khaled Mohamed Marmoush, 7 Şubat 1999 doğumlu ve 26 yaşında. Mısır doğumlu oyuncu, profesyonel futbol kariyerine ülkesinde başladıktan sonra Avrupa'ya transfer oldu. Almanya'da Wolfsburg, St. Pauli ve Frankfurt formaları giyen Marmoush, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyiyor.

Omar Marmoush, hem kanat hem de santrfor pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Hızı, çevikliği ve oyun zekası ile tanınan Marmoush, ara transfer döneminde Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi.

OMAR MARMOUSH KAÇ YAŞINDA?

Omar Marmoush, 7 Şubat 1999 doğumlu ve şu anda 26 yaşında.

OMAR MARMOUSH HANGİ TAKIMDA?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Omar Marmoush'un güncel takımı olarak öne çıkıyor. Ancak menajer George Gardi'nin açıklamalarına göre, Marmoush İngiltere'de düzenli süre bulamadığı için kulüpten ayrılmaya sıcak bakıyor.

OMAR MARMOUSH HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Omar Marmoush, hem kanat hem de santrfor olarak oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Hızı, çevikliği ve bitiriciliği sayesinde farklı hücum varyasyonlarında görev alabiliyor. Galatasaray gibi ara transferde hücum hattını güçlendirmek isteyen bir takım için Marmoush'un çok yönlülüğü önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

OMAR MARMOUSH GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray yönetiminin uzun süredir çalışmalarda bulunduğu menajer George Gardi, 26 yaşındaki Omar Marmoush'un adını sarı-kırmızılı yönetime önerdi. Gardi'nin, Marmoush'un Manchester City'de düzenli süre bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığını ilettiği öne sürüldü. Transfer iddiası kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarları "Omar Marmoush kimdir?" sorusunu sıkça araştırmaya başladı.

Şu ana kadar Galatasaray yönetimi ve oyuncu cephesinden resmî bir açıklama gelmedi. Ancak teknik heyetin, Marmoush'un performansı ve uygunluğu üzerinde değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü; bazıları iddiaya temkinli yaklaşırken, bazıları "Hızlı ve çok yönlü bir oyuncuya ihtiyacımız var" yorumunda bulundu.