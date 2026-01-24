Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği bir soru var: Noa Lang Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Sezonun en dikkat çeken transferlerinden biri olan Noa Lang'ın, yeni kulübü Galatasaray'daki ilk maçında sahaya çıkıp çıkamayacağı, futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor.

NOA LANG FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'a transfer olan Noa Lang, sarı-kırmızılı takımın yeni yıldız adayı olarak büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, Fatih Karagümrük maçı öncesi, Hollandalı oyuncunun lisans işlemleri tam olarak tamamlanmış değil. Kulüp yetkilileri, Lang'ın lisansının yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ancak bu sürecin tamamlanıp tamamlanmayacağı, oyuncunun Karagümrük karşılaşmasında sahada olup olmayacağını belirleyecek.

LİSANS SÜRECİ VE KARAGÜMRÜK MAÇI

Noa Lang'ın Galatasaray'daki ilk maçına çıkabilmesi için lisansının resmi olarak onaylanması gerekiyor. Bu süreç, transfer dönemi sonrasında yapılan bürokratik işlemlerle ilgilidir. Galatasaray Kulübü, Lang'ın lisansının yetiştirilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Fatih Karagümrük maçı öncesinde, Lang'ın yine de son dakika bir sürpriz yapıp sahaya çıkıp çıkamayacağı maçın kaderini belirleyebilir.

FATİH KARAGÜMRÜK – GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasındaki mücadele, her iki takım için de son derece kritik bir maç. Fatih Karagümrük'ün muhtemel 11'i, ev sahibi takımın güçlü oyuncularını bir araya getiriyor:

Grbic

Esgaio

Muhammed

Balkovec

Çağtay

Berkay Özcan

Doh

Serginho

Larsson

Barış Kalaycı

Tiago

Galatasaray ise yeni transferleriyle güç kazanmış durumda. Fatih Karagümrük karşısına şu muhtemel 11'le çıkacak:

Uğurcan

Sallai

Sanchez

Abdülkerim

Eren

İlkay

Torreira

Sané

Sara

Barış

Osimhen

Noa Lang, eğer lisansını alabilirse, Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olarak bu maçta yer alabilecek. Ancak maç saatine kadar sürecek olan gelişmeler, Lang'ın durumunu netleştirecek.