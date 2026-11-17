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Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay 26 yaşında. Milli atlet 25 Şubat 2000'de doğdu.

Karatay bugün yeni işiyle haber oldu: yarışmada tanıştığı milli boksör Seren Ay Çetin ile birlikte bir spor salonu açtı ve açılışı 17 Kasım 2026'da sosyal medya hesabından, salonun aylardır hayalini kurdukları bir yer olduğunu yazarak duyurdu.

NEFİSE KARATAY KAÇ YAŞINDA?

Nefise Karatay 26 yaşında. 25 Şubat 2000 doğumlu sporcu, Survivor 2023'ü kazandığında 23 yaşındaydı.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay bir milli atlet. Spora 5 yaşındayken annesinin yönlendirmesiyle başlayan Karatay, kariyerine Fenerbahçe'de adım attı ve bir süre uzun atlama ile engelli koşu branşlarında birlikte çalıştıktan sonra engelli koşuda karar kıldı.

Profesyonel spor hayatı için İstanbul'a gelen Karatay'ın ailesi daha sonra İzmir'e yerleşti. Geniş kitleler onu Survivor ile tanıdı.

NEFİSE KARATAY SURVIVOR'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

Nefise Karatay, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu. 15 Ocak'ta başlayan yarışmanın finali 13 Haziran 2023 akşamı yapıldı; Karatay, Özgür Tetik ile karşılaştığı finalde SMS oylamasını kazandı.

Bir yıl sonra Survivor All Star 2024 kadrosunda yer aldı ve finale kadar yükseldi. O sezonun şampiyonluğunu Ogeday Girişken kazandı.

NEFİSE KARATAY NE İŞ YAPIYOR?

Nefise Karatay artık spor salonu işletiyor. Ortağı Seren Ay Çetin ile açtığı salonda boks ve pilates grup derslerinin aylık ücreti 4 bin TL; ikiliden özel ders almak isteyenler ise ayda 15 bin TL ödüyor.

Seren Ay Çetin, Kadıköy Boks Kulübü'nün sporcusu. Mayıs 2022'de Caferağa Spor Salonu'nda iki kez dünya şampiyonu olan Avusturyalı Eva Voraberger'i 4. raundda nakavt ederek WBC gümüş kemerini kazandı. Bu unvanı alan ilk Türk kadın boksör oldu.

NEFİSE KARATAY KURTLAR VADİSİ'NDE OYNADI MI?

Hayır, Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan Nefise Karatay başka biri. Dizide Ahu Toros karakterini canlandıran manken ve sunucu Nefise Karatay, 26 Nisan 1976'da Almanya'nın Hessen eyaletinde doğdu.

1997'de Interstar Miss Turkey yarışmasını kazanan manken, aynı yıl Number One TV'de müzik programı sundu. 16 Temmuz 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlendi. Survivor şampiyonu atletle yalnız adı ortak; ikisi arasında 24 yaş var.