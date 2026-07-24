Türk spor yayıncılığının deneyimli isimleri arasında yer alan Mutlu Ulusoy, uzun yıllardır televizyon ekranlarında spikerlik ve sunuculuk kariyerini sürdüren başarılı medya profesyonellerinden biridir. Spor haberciliği alanındaki tecrübesi, farklı televizyon kanallarındaki görevleri ve ekran önündeki başarılı sunumuyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaktadır. Peki, Mutlu Ulusoy kimdir, hangi kanalda? Spiker Mutlu Ulusoy kaç yaşında, nereli evli mi, çocuğu var mı? Detaylar...

SPİKER MUTLU ULUSOY KİMDİR?

Mutlu Ulusoy, Türk televizyonculuk sektöründe uzun yıllardır görev yapan deneyimli sunucu ve spor spikeridir. Kariyeri boyunca spor haberciliği başta olmak üzere televizyon yayıncılığının farklı alanlarında görev almış, ekran önündeki profesyonel sunumuyla dikkat çekmiştir.

Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamlayan Ulusoy, akademik altyapısını medya sektöründeki deneyimiyle birleştirerek spor yayıncılığında kendine önemli bir yer edinmiştir.

Meslek yaşamı boyunca farklı yayın kuruluşlarında haber bültenleri, spor programları ve canlı yayın organizasyonlarında görev alan Mutlu Ulusoy; disiplinli çalışma anlayışı, akıcı sunumu ve spor gündemine hâkimiyetiyle tanınmaktadır.

MUTLU ULUSOY HANGİ KANALDA?

Deneyimli sunucu burada yayınlanan "Foodball" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir. Programda futbol gündemi, güncel gelişmeler ve spor dünyasındaki önemli başlıklar izleyicilere aktarılmaktadır.

Ulusoy'un kariyeri yalnızca Spor Smart ile sınırlı değildir. Daha önce Türkiye'nin önde gelen ulusal televizyon kanallarında da uzun yıllar görev yapmıştır.

Görev aldığı televizyon kanalları şunlardır:

Fox TV

TV8

NTV

NTV Spor

TRT Spor

Kanal D

Spor Smart

Farklı yayın kuruluşlarında edindiği deneyim sayesinde Türk spor medyasının bilinen ekran yüzlerinden biri olmayı başarmıştır.

MUTLU ULUSOY KAÇ YAŞINDA?

Mutlu Ulusoy, 8 Mart 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

MUTLU ULUSOY NERELİ?

Mutlu Ulusoy, Zonguldak doğumludur.

8 Mart 1986 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen başarılı sunucu, eğitim hayatının ardından medya sektörüne adım atmış ve spor yayıncılığı alanında kariyerini şekillendirmiştir.

Üniversite eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Radyo Sinema TV Bölümü'nde tamamlayarak iletişim alanındaki akademik birikimini meslek hayatına taşımıştır.

Mutlu Ulusoy'un özel yaşamına ilişkin kamuoyuna doğrulanmış ve resmî olarak paylaşılmış kapsamlı bilgiler bulunmamaktadır.