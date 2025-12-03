Murat Taşçı kimdir? Merkez Bankası Başekonomist'i Murat Taşçı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Murat Taşçı, uzun yıllar ABD ekonomisinin kalbinde görev almış, ardından Türkiye'ye dönerek Merkez Bankası'nda kritik bir pozisyona getirilen bir ekonomist. Kariyerindeki bu adım, hem ekonomi çevrelerinde hem de genel kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, Taşçı'nın geçmişteki görevleri nelerdi ve Türkiye'deki yeni rolü ne anlama geliyor? Detaylar haberin ilerleyen bölümünde...

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Murat Taşçı, ekonomi alanında uzman bir isim olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) başekonomist olarak atanmıştır. ABD'de uzun yıllar ekonomi alanında çalışmış olan Taşçı, küresel finans piyasaları ve makroekonomi üzerine önemli deneyimlere sahiptir.

2006 yılında başladığı kariyerinde, 17 yıl boyunca Cleveland Federal Rezerv Bankası'nda (Fed) görev yapmış, ardından New York'ta JPMorgan Chase'te kıdemli ekonomist ve yönetici direktör olarak çalışmıştır. Türkiye'de Merkez Bankası'na danışman olarak katılmasının ardından başekonomist olarak atanması, Hakan Kara'nın 2019'da görevden ayrılmasının ardından bu göreve yapılan ilk atama olmuştur.

MURAT TAŞÇI KAÇ YAŞINDA?

Murat Taşçı'nın doğum tarihi metinde yer almamakla birlikte, 2006 yılında kariyerine başlamış ve 17 yıl Fed'de çalışmış olması göz önüne alındığında, yaklaşık olarak 40'lı yaşlarının sonunda olduğu tahmin edilmektedir.

MURAT TAŞÇI NERELİ?

Murat Taşçı'nın memleketi metinde açıkça belirtilmemiştir. Ancak Türkiye kökenli olduğu ve kariyerinin büyük kısmını ABD'de sürdürdüğü bilinmektedir.

MURAT TAŞÇI'NIN KARİYERİ

Murat Taşçı, ekonomi alanındaki akademik çalışmalarını Austin'deki Texas Üniversitesi'nde tamamlayarak doktora derecesi almıştır. 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak görevine başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl boyunca görev yaparak "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalara imza atmıştır.

Fed'deki deneyiminden sonra New York'ta JPMorgan Chase'te kıdemli ekonomist ve yönetici direktör olarak çalışmış, küresel finans piyasaları ve makroekonomi üzerine kritik analizler üretmiştir. 2025 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na danışman olarak katılan Taşçı, kısa süre sonra başekonomist olarak atanmıştır ve Merkez Bankası'nda Hakan Kara'nın ayrılmasından sonra bu göreve getirilen ilk isim olmuştur.

Bu atama, TCMB'de 6 yıl aradan sonra gerçekleştirilen önemli bir isim değişikliğini simgelemektedir.