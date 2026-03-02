Munir El Haddadi Türkiye'ye mi geldi, neden Türkiye'ye geldi? Munir El Haddadi kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

İran'daki savaşın gölgesinde, futbol dünyasının tanıdığı bir isim Türkiye'ye ulaştı. Munir El Haddadi'nin İran'dan kaçışının perde arkası, kariyeri ve hangi takımlarda oynadığı merak ediliyor. Munir El Haddadi kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden Türkiye'ye geldi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUNİR EL HADDADİ TÜRKİYE'YE Mİ GELDİ?

Evet, Munir El Haddadi güvenlik gerekçesiyle İran'dan Türkiye'ye kara yoluyla geçti. Şu anda Türkiye'de güvende olduğunu açıkladı.

MUNİR EL HADDADİ NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkede güvenlik durumu belirsizleşti. Munir El Haddadi, bu gelişmeler nedeniyle İran'ı terk ederek güvenli bir şekilde Türkiye'ye geldi.

MUNİR EL HADDADİ KİMDİR?

Munir El Haddadi, 1 Eylül 1995 doğumlu, Fas asıllı İspanyol futbolcudur. Forvet veya sağ kanat mevkilerinde oynayan deneyimli bir futbolcudur ve kariyerinde Barcelona, Sevilla, Valencia, Getafe, Las Palmas ve Leganés gibi kulüplerde forma giymiştir.

MUNİR EL HADDADİ KAÇ YAŞINDA?

Munir El Haddadi 30 yaşındadır.

MUNİR EL HADDADİ NERELİ?

İspanya'nın Madrid şehrinin El Escorial semtinde doğmuştur. Fas kökenlidir ve Fas milli takımını temsil etmektedir.

MUNİR EL HADDADİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Son olarak İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de forma giymekteydi. Ancak güvenlik gerekçesiyle İran'ı terk ederek Türkiye'ye geçti.

MUNİR EL HADDADİ'NİN KARİYERİ