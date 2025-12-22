MSB 1113 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İŞKUR EKRANI: 2025 MSB işçi alımı başvuruları nasıl, nerede yapılır, şartlar neler? Kontenjanlar belli oldu mu?

2025 yılı itibarıyla Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde 1113 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık tarafından yayımlanan ilanla birlikte adayların başvuru süreci, şartları ve kadro dağılımı açıklandı. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak olup, başvuru ekranı adaylara kolay erişim sağlayacak şekilde tasarlandı. Peki, 2025 MSB işçi alımı başvuruları nasıl, nerede yapılır, şartlar neler? MSB işçi alımında kontenjanlar belli oldu mu? Detaylar...

2025 MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

MSB işçi alımı başvuruları 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki adımları takip ederek başvurularını tamamlayabilir:

İŞKUR resmi internet sitesine veya İŞKUR il/ilçe müdürlüklerine giriş yapmak.

MSB işçi alımı ilanını bulmak ve başvuru ekranına erişmek.

Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri ve eğitim/meslek bilgilerini eksiksiz doldurmak.

Başvuru yapmak istediği kadro ve il tercihini seçmek.

Başvuru formunu onaylayarak başvuruyu tamamlamak.

Başvuruların yalnızca İŞKUR üzerinden yapılabileceğini unutmamak önemlidir. Diğer platformlar veya doğrudan MSB'ye yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDE YAPILIR?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacaktır. Hem çevrimiçi başvuru hem de fiziki olarak İŞKUR şubelerinden başvuru yapma imkânı bulunmaktadır.

Kontenjanlara göre başvuru:

Adaylar, İŞKUR başvuru ekranında ilan edilen kontenjanlara göre seçim yapacak ve hangi ilde veya pozisyonda başvuru yapmak istediklerini belirleyeceklerdir. Bu sistem, hem adaylar hem de MSB için başvuruların düzenli ve şeffaf şekilde yönetilmesini sağlar.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI ŞARTLAR NELER?

MSB işçi alımı için adaylarda aranan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak (son başvuru tarihi itibarıyla).

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve Devlet sırlarına karşı suçlardan mahkum olmamak.

Terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyet gösteren yapılarla bağlantısı bulunmamak.

Terör örgütlerine yardım veya destek sağlamamış olmak, propagandasını yapmamış olmak.

Kamusal haklardan mahrum olmamak.

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Bu şartlar, adayların hem güvenlik hem de çalışma yeterliliği açısından uygunluğunu sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

MSB İŞÇİ ALIMI KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Evet, MSB işçi alımı 1113 sürekli işçi kontenjanı ile Türkiye genelinde gerçekleştirilecektir. Kontenjan dağılımı illere göre şu şekildedir:

İller: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova.

Pozisyonlar:

İş güvenliği uzmanı

Uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı

Aşçı

Kuru temizleme ve fırın işçisi

Kalorifer tesisat onarımcısı

Sıhhi tesisatçı

Boyacı ve badanacı

Motorcu

Ofset baskı operatörü

Kaynakçı

Elektrikçi

İş makineleri operatörü (hafif)

Camcı

Saatçi

Bahçıvan

Fayansçı

MSB, bu kadrolarda istihdam edecek adayların eğitim ve deneyim durumlarına göre seçim yapacaktır.