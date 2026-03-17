Milli Takım aday kadrosu 2026! Türkiye A milli takım aday kadro ne zaman açıklanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Play-off yarı finalinde oynanacak karşılaşma, tek maç üzerinden belirleyici olacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU 2026

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın play-off sürecindeki en önemli gündem başlıklarından biri aday kadro olacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirleyeceği kadronun, karşılaşmalar öncesinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Kadro, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Milli takım aday kadrosu, play-off yarı finali ve olası final karşılaşması öncesinde teknik heyetin tercihlerini ortaya koyacak. Kadroda yer alacak isimler, Romanya karşısında oynanacak kritik mücadelede görev alacak ve tur mücadelesinde sahaya çıkacak ekip bu liste üzerinden şekillenecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz resmi bir aday kadro açıklaması yapılmadı. Ancak milli maç dönemlerinde uygulanan standart takvime göre aday kadronun karşılaşmadan yaklaşık 10 ila 14 gün önce kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Bu doğrultuda açıklamanın Mart ayının ortalarında yapılması öngörülüyor.

Aday kadronun 12-18 Mart tarihleri arasında açıklanabileceği ifade ediliyor. Açıklamanın ardından milli takım hazırlık sürecine başlayacak ve oyuncular, Romanya ile oynanacak play-off yarı finali öncesinde kampa girerek hazırlıklarını sürdürecek.