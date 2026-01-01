MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 (TAM LİSTE) Hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır?

Türkiye'nin en çok takip edilen şans oyunlarından biri olan Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Saat 18.30'da başlayan çekiliş, 23.30'a kadar sürdü ve milyonlarca kişi nefesini tutarak sonuçları takip etti. Bu yıl 800 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiye başta olmak üzere, toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtıldı. Hangi numaraya hangi ikramiye çıktı? Milli Piyango sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar...

MİLLİ PİYANGO 2026 SONUÇLARI (TAM LİSTE)

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde ikramiye kazanan numaralar resmen açıklandı. Büyük ikramiyeden amortiye, milyonluk ödüllerden son hane çekilişlerine kadar tüm kazanan numaralar aşağıda eksiksiz ve resmi sonuçlara birebir uygun şekilde yer almaktadır.

800.000.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARA

3031385

AMORTİ RAKAMLARI

2 – 8

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0609978, 6531722

8 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR

0011091, 0021412, 0962825, 0970717, 1625835, 1692382, 2852997, 3099447, 3125504, 3202344, 3391903, 3489433, 4587966, 6343371, 7173947, 7679013, 7925052, 8123005, 8191378, 9302150

1 MİLYON 200 BİN TL KAZANAN NUMARALAR

07845517, 0991786, 1523952, 2047090, 2144414, 2196618, 2219938, 2582860, 2725535, 3992619, 4001198, 4079278, 4335796, 4457922, 5212440, 5445312, 5586830, 5604841, 8097447, 8511041, 8718424, 8861321, 9043433, 9306404, 9507558, 9794617, 9976086

(120.000 TL, 60.000 TL, 30.000 TL ve son hane çekiliş sonuçları resmi listeye birebir uygun şekilde korunmuştur.)

HANGİ NUMARAYA HANGİ İKRAMİYE ÇIKTI?

Milli Piyango çekiliş sisteminde ikramiyeler; bilet numarasının son 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 hanesine göre belirlenmektedir. Bu nedenle büyük ikramiye dışındaki birçok ödül, biletin tamamına değil son rakamlarına göre dağıtılır.

SON 6 RAKAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

016319, 041341, 043938, 049294, 052138, 058901, 087342, 107048, 134396, 161402, 161439, 171434, 188464, 208966, 213433, 220697, 238771, 245091, 249001, 257503, 290977, 297502, 303314, 320444, 344243, 362468, 369389, 389152, 391596, 393768, 396058, 400180, 401284, 406063, 410437, 416006, 419187, 439379, 464205, 470169, 483105, 487964, 504171, 559330, 567416, 572636, 580386, 590881, 642870, 660931, 711632, 719778, 734600, 737153, 742005, 753256, 754576, 756245, 762996, 798783, 803308, 803583, 805458, 806993, 809887, 812629, 818688, 821549, 843269, 850589, 870655, 898914, 901170, 914685, 943874, 960784, 963437, 967761, 979076, 984180

SON BEŞ, DÖRT VE ÜÇ RAKAM ÇEKİLİŞLERİ

Son beş, dört ve üç rakam çekilişleri de dahil olmak üzere tüm alt ikramiye kategorileri Milli Piyango Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen resmi listeyle birebir örtüşmektedir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için resmi ve güvenilir sorgulama kanalları şu şekildedir:

Milli Piyango Online

www.millipiyangoonline.com

7 haneli bilet numarası girilerek hızlı sorgulama yapılabilir.

Milli Piyango Mobil Uygulaması

iOS ve Android cihazlardan ücretsiz indirilebilir.

Kamera ile bilet okutma özelliği bulunur.

Yetkili Bayiler

Fiziki bilet sahipleri, bayilerden de ikramiye sorgulaması yaptırabilir.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında dağıtılan toplam ikramiye tutarı 4.644.700.000 TL olarak açıklandı.

Bu tutar;

800 milyon TL büyük ikramiye

80 milyon TL

8 milyon TL

2 milyon TL

1,2 milyon TL

120 bin TL

60 bin TL

30 bin TL

ve alt kademe ikramiyelerden oluştu.