2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi, Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın büyük bir heyecanla takip ettiği anlara sahne oldu. Umutların, hayallerin ve yeni başlangıçların simgesi haline gelen yılbaşı çekilişinde, 800 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktı, hangi ile çıktı? 2026 büyük ikramiyenin sahibi kim?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

2026 yılı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL'lik büyük ikramiye, yapılan resmi çekiliş sonucunda sahibini buldu. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye;

3 – 0 – 3 – 1 – 3 – 8 – 5

numaralı bilete isabet etti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, büyük ödül üç çeyrek bilete çıktı. Bu durum, ikramiyenin tamamının paylaşılarak dağıtıldığı anlamına geliyor. Dikkat çeken bir diğer önemli detay ise kazandıran biletin Milli Piyango Online platformu üzerinden satın alınmış olması oldu.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Çekilişin ardından en çok araştırılan konulardan biri de büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı oldu. Resmi açıklamalara göre, 800 milyon TL'lik büyük ikramiye üç farklı noktaya dağıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerin gittiği iller ve ilçeler şu şekilde açıklandı:

İstanbul / Esenyurt

İstanbul / Ümraniye

Konya / Akşehir

Bu sonuçla birlikte, 2026 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye hem İstanbul'a hem de Anadolu'ya gitmiş oldu. Uzmanlar, bu dağılımın çekilişin ülke geneline yayılan etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.

2026 BÜYÜK İKRAMİYENİN SAHİBİ KİM?

2026 büyük ikramiyesinin kazananlarıyla ilgili kişisel bilgiler, gizlilik ilkeleri gereği kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak Milli Piyango yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazanan biletlerin online sistem üzerinden alındığı doğrulandı.

Bu durum, son yıllarda dijitalleşmenin şans oyunları üzerindeki etkisini net biçimde gösterirken, online bilet satışlarının güvenilirliği ve erişilebilirliği konusunda da önemli bir örnek oluşturdu.

Talihlilerin ikramiyelerini yasal süre içerisinde teslim alabilecekleri, ödemelerin ise mevzuata uygun şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango Yılbaşı çekilişleri, her yıl olduğu gibi geçmiş yıllardaki sonuçlarla da kıyaslanıyor. İşte, son yıllarda büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar:

2023: 3550054

2022: 6530303

2021: 9876066

2020: 9884757

2019: 1358490

2018: 9794035

2017: 2796288

2016: 0556013