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Mevduat faizi neden düşüyor? Güncel mevduat faiz oranı yüzde kaç?

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Mevduat faizi neden düşüyor? Güncel mevduat faiz oranı yüzde kaç?
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Türkiye’de TL mevduat faizinde yüzde 37 eşiği aşıldı. 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 25 Eylül haftasında yüzde 36,9’a gerileyerek 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 37’nin altına indi. Peki, Mevduat faizi neden düşüyor? Güncel mevduat faiz oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

Türkiye’de 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizinde dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektöründe 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 25 Eylül haftasında yüzde 36,9’a indi. Peki, Mevduat faizi neden düşüyor? Detaylar...

MEVDUAT FAİZİ NEDEN DÜŞÜYOR?

1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2025 yılının başındaki yüzde 50 seviyelerinden 2026 Eylül sonu itibarıyla yüzde 36,9’a kadar geriledi.

Mevduat faizindeki bu düşüş, aynı dönemde para piyasası ve kredi koşullarındaki değişimle birlikte gerçekleşti. 25 Eylül haftasında TCMB’nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti de yüzde 36,9 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde ticari kredi faizleri ise KMH ve ticari kredi kartları hariç yüzde 39,9 seviyesindeki seyrini korudu.

Mevduat faizindeki son gerilemeyle birlikte 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 37 sınırının altına inmiş oldu.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANI

25 Eylül haftasında Türkiye’de 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faiz oranı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

Bu oran, 2023’ten bu yana ilk kez yüzde 37 seviyesinin altında ölçüldü. 2025 başında yüzde 50 seviyelerinde bulunan 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi, 2026 Eylül sonunda yüzde 36,9 seviyesine kadar geriledi.

Aynı haftada TCMB’nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti yüzde 36,9 olurken, ticari kredi faizleri de KMH ve ticari kredi kartları hariç yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevcut veriler, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizinin 2025 başından 2026 Eylül sonuna kadar gerilediğini gösteriyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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