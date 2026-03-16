Mevduat faiz oranları (GÜNCEL) 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar!
Türkiye'de mevduat faizleri Mart 2026 itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Bankaların güncellediği vadeli mevduat oranları, yatırımcıların kısa vadeli tasarruf ürünlerine ilgisini artırdı. Özellikle faiz oranlarının bazı bankalarda %40 seviyelerine yaklaşması, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekti. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar! Detaylar...
MEVDUAT FAİZ ORANLARI (GÜNCEL)
Son güncellemelerle birlikte 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerin 32 günlük vadede elde edebileceği kazanç da değişti. Bankalar arasında faiz farkları dikkat çekerken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan bankaları karşılaştırmak istiyor. İşte Mart 2026 itibarıyla güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirileri.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Vadeli mevduat ürünleri kısa vadede bile ciddi kazançlar sağlayabiliyor. 1 milyon TL gibi bir birikim, bankalara göre farklı oranlarda değerlendirildiğinde 32 gün sonunda değişen net kazançlar ortaya çıkıyor. Mart 2026 itibarıyla bankaların sunduğu oranlar şu şekilde:
HALKBANK
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu: 1.025.315 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 26.762 TL
Vade Sonu: 1.026.762 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 27.123 TL
Vade Sonu: 1.027.123 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 27.847 TL
Vade Sonu: 1.027.847 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu: 1.028.208 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu: 1.028.208 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu: 1.028.208 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu: 1.028.208 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 28.751 TL
Vade Sonu: 1.028.751 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 29.112 TL
Vade Sonu: 1.029.112 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 29.293 TL
Vade Sonu: 1.029.293 TL
Bu tablo, kısa vadeli mevduatların yeniden yatırımcılar için cazip hale geldiğini gösteriyor. Faiz oranlarındaki artış, yüksek tutarlı birikimlerin kısa sürede önemli kazançlar elde etmesini sağlıyor.