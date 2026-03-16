Mevduat faiz oranları (GÜNCEL) 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz veren bankalar!

2026 Mart ayı itibarıyla Türkiye'de bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle kısa vadeli mevduat ürünleri yatırımcıların radarına yeniden girdi. Faiz oranlarının bazı bankalarda %40 seviyelerine yaklaşması, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların "Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? Detaylar...

MEVDUAT FAİZ ORANLARI (GÜNCEL)

Son güncellemelerle birlikte 1 milyon TL gibi yüksek tutarlı birikimlerin 32 günlük vadede elde edebileceği kazanç da değişti. Bankalar arasında faiz farkları dikkat çekerken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sunan bankaları karşılaştırmak istiyor. İşte Mart 2026 itibarıyla güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'nin 32 günlük getirileri.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Vadeli mevduat ürünleri kısa vadede bile ciddi kazançlar sağlayabiliyor. 1 milyon TL gibi bir birikim, bankalara göre farklı oranlarda değerlendirildiğinde 32 gün sonunda değişen net kazançlar ortaya çıkıyor. Mart 2026 itibarıyla bankaların sunduğu oranlar şu şekilde:

HALKBANK

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu: 1.025.315 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 26.762 TL

Vade Sonu: 1.026.762 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 27.123 TL

Vade Sonu: 1.027.123 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 27.847 TL

Vade Sonu: 1.027.847 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu: 1.028.208 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu: 1.028.208 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu: 1.028.208 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu: 1.028.208 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %39,75

Net Kazanç: 28.751 TL

Vade Sonu: 1.028.751 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 29.112 TL

Vade Sonu: 1.029.112 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 29.293 TL

Vade Sonu: 1.029.293 TL

Bu tablo, kısa vadeli mevduatların yeniden yatırımcılar için cazip hale geldiğini gösteriyor. Faiz oranlarındaki artış, yüksek tutarlı birikimlerin kısa sürede önemli kazançlar elde etmesini sağlıyor.