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Galatasaray'da yönetim gündemini sarsan bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu ve kulübe bağlı şirketlerdeki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşanan olayları gerekçe gösteren Öztürk'ün kararı spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Metin Öztürk neden istifa etti? Metin Öztürk kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli? İşte Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Metin Öztürk'ün hayatı, iş dünyasındaki kariyeri ve istifa kararının perde arkası…

METİN ÖZTÜRK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Öztürk, istifa kararının gerekçesi olarak 27 Ekim'de gerçekleştirilen Galatasaray Yönetim Kurulu toplantısında yaşanan olayları gösterdi. Toplantı sırasında fiili saldırıya uğradığını ve vefat eden annesine hakaret edildiğini ifade eden Öztürk, yaşananları kabul edemeyeceğini belirtti.

Metin Öztürk, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el verir. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

Öztürk, açıklamasında olayın ayrıntılarına ve iddia ettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermedi. Dolayısıyla istifa gerekçesine ilişkin kamuoyuna yansıyan ayrıntılar, Öztürk'ün kendi açıklamasına dayanıyor.

METİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Metin Öztürk, iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapmış bir isimdir. Galatasaray camiasında özellikle ikinci başkanlık görevi ve 2021 yılında kulüp başkanlığına aday olmasıyla tanındı.

Öztürk, iş dünyasında sigortacılık, asistans hizmetleri, reklamcılık ve yayıncılık alanlarında faaliyet gösterdi.

14 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Metin Öztürk, Galatasaray'a olan bağlılığıyla da biliniyor. Babası Süleyman Öztürk, Galatasaray Adası'nda yaklaşık 30 yıl müdürlük yaptı. Ailesinden gelen Galatasaray bağı, Öztürk'ün kulüpteki yöneticilik kariyerinde de etkili oldu.

METİN ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

14 Mart 1961 doğumlu olan Metin Öztürk, 1 Kasım 2026 itibarıyla 65 yaşındadır.

METİN ÖZTÜRK NERELİ?

Metin Öztürk, 14 Mart 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbullu olan Öztürk'ün Galatasaray ile olan bağı çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. Babası Süleyman Öztürk'ün Galatasaray Adası'nda uzun yıllar görev yapması, ailesinin kulüple olan yakınlığını ortaya koyan önemli ayrıntılardan biri olarak biliniyor.

METİN ÖZTÜRK NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

Metin Öztürk, iş insanıdır. Kariyerine gazetecilik ve yayıncılık alanında başlayan Öztürk, ilerleyen yıllarda reklamcılık ve sigorta sektörüne yöneldi.

Sigorta şirketlerine asistans hizmetleri sunan Assistline şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak tanınan Öztürk, reklamcılık ve yayıncılık alanlarında da yatırımlar gerçekleştirdi.

Yaklaşık 40 yıllık ticari geçmişe sahip olan Öztürk, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra Galatasaray'daki yöneticilik görevleriyle de ön plana çıktı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN GALATASARAY KARİYERİ

Metin Öztürk'ün Galatasaray'daki yöneticilik geçmişi uzun yıllara dayanıyor. 2015-2018 yılları arasında 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını yapan Öztürk, 2019 yılında Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu.

2021 yılında Galatasaray Kulübü başkanlığına adaylığını açıklayan Öztürk, 19 Haziran 2021'de gerçekleştirilen seçimde 893 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

2022 yılında Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer alan Metin Öztürk, Özbek'in başkan seçilmesinin ardından Galatasaray İkinci Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Daha sonraki yönetim dönemlerinde de görevini sürdüren Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün yönetiminde önemli sorumluluklar üstlendi.

1 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı istifa kararıyla birlikte Galatasaray Yönetim Kurulu ve kulübe bağlı şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinden ayrıldığını duyurdu.

METİN ÖZTÜRK EVLİ Mİ, ÇOCUKLARI VAR MI?

Metin Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır. Ailesinin Galatasaray ile olan bağı yalnızca kendisiyle sınırlı değildir. Öztürk'ün iki kızının Galatasaray'ın binicilik şubesinde, oğlunun ise yelken şubesinde lisanslı sporcu olarak yer aldığı biliniyor.

Kardeşi Çetin Öztürk de Türk sporunda tanınan isimler arasında bulunuyor. Çetin Öztürk, Türkiye Kürek Federasyonu eski başkanlığı görevini yürüttü.