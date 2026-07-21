Metgün Enerji halka arz kaç lot verir? METEN Enerji halka arz bankalarda var?

Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. için halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirtilen üç gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumlar aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Peki, METEN Enerji halka arz kaç lot verir? METEN hangi bankalarda var? Detaylar...

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek. Toplam 135 milyon 579 bin lot yatırımcılara sunulacak. Açıklanan verilere göre halka arzın toplam büyüklüğü 2,7 milyar TL seviyesinde olacak.

Talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Başvurular her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kabul edilecek.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket, Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla işlem görmeye başlayacak. İlk işlem tarihi ise talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacak.

METEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Metgün Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 81 milyon 347 bin 400 lot ayrıldı.

Kişi başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Dağıtılacak lot sayısı, halka arza yapılan geçerli başvuru sayısına göre netleşecek.

Bu nedenle yatırımcıların alacağı kesin lot miktarı, talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

METEN HANGİ BANKALARDA VAR?

Metgün Enerji halka arzına, konsorsiyumda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başvuru kabul eden bankalar şunlardır:

Akbank

DenizBank

Garanti BBVA

Halkbank

ING Bank'ın özel bankacılık şubeleri

Türkiye İş Bankası

Odeabank

QNB

Şekerbank

TEB

VakıfBank

Yapı Kredi

Ziraat Bankası

Ziraat Dinamik Bankası

Başvuru yapılabilecek aracı kurumlar ise şu şekilde açıklandı:

A1 Capital

Acar Menkul

Ahlatcı Yatırım

Ak Yatırım

Aktif Yatırım Bankası

Alnus Yatırım

Alternatif Yatırım

Ata Yatırım

Bizim Menkul

BtcTurk Yatırım

Bulls Yatırım

Burgan Yatırım

Colendi Menkul

Deniz Yatırım

Destek Yatırım

Dinamik Menkul

Fiba Yatırım

Garanti Yatırım

Gedik Yatırım

Global Menkul

Halk Yatırım

ICBC Turkey Yatırım

İnfo Yatırım

ING Yatırım

İntegral Yatırım

InvestAZ Yatırım

İş Yatırım

Kuveyt Türk Yatırım

Marbaş Menkul

Meksa Yatırım

Midas

Misyon Yatırım Bankası

Osmanlı Yatırım

Oyak Yatırım

Pay Menkul

PhillipCapital

Piramit Menkul

Prim Menkul

Pusula Yatırım

QNB Yatırım

Strateji Menkul

Şeker Yatırım

Tacirler Yatırım

TEB Yatırım

Tera Yatırım

Trive Yatırım

Turkish Yatırım

Ünlü Menkul

Vakıf Yatırım

Yapı Kredi Yatırım

Yatırım Finansman

Ziraat Yatırım

Halka arza katılım sağlayacak yatırımcılar, yukarıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden talep toplama tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları ve kişi başına düşen kesin lot miktarı kamuoyuna duyurulacak.