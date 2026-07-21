Metgün Enerji halka arz kaç lot verir? METEN Enerji halka arz bankalarda var?
Metgün Enerji halka arzı yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Talep toplama sürecinin başlamasıyla birlikte "METGÜN Enerji halka arz fiyatı ne kadar?", "METEN Enerji halka arz kaç lot verir?" ve "METEN hangi bankalarda var?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Metgün Enerji halka arzına ilişkin açıklanan resmi bilgiler ve başvuru detayları.
Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. için halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin halka arzında talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, belirtilen üç gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında konsorsiyum üyesi banka ve aracı kurumlar aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. Peki, METEN Enerji halka arz kaç lot verir? METEN hangi bankalarda var? Detaylar...
METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek. Toplam 135 milyon 579 bin lot yatırımcılara sunulacak. Açıklanan verilere göre halka arzın toplam büyüklüğü 2,7 milyar TL seviyesinde olacak.
Talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Başvurular her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kabul edilecek.
Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirket, Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla işlem görmeye başlayacak. İlk işlem tarihi ise talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından duyurulacak.
METEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Metgün Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 81 milyon 347 bin 400 lot ayrıldı.
Kişi başına düşecek kesin lot miktarı ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacak. Dağıtılacak lot sayısı, halka arza yapılan geçerli başvuru sayısına göre netleşecek.
Bu nedenle yatırımcıların alacağı kesin lot miktarı, talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
METEN HANGİ BANKALARDA VAR?
Metgün Enerji halka arzına, konsorsiyumda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden başvuru yapılabilecek.
Başvuru kabul eden bankalar şunlardır:
Akbank
DenizBank
Garanti BBVA
Halkbank
ING Bank'ın özel bankacılık şubeleri
Türkiye İş Bankası
Odeabank
QNB
Şekerbank
TEB
VakıfBank
Yapı Kredi
Ziraat Bankası
Ziraat Dinamik Bankası
Başvuru yapılabilecek aracı kurumlar ise şu şekilde açıklandı:
A1 Capital
Acar Menkul
Ahlatcı Yatırım
Ak Yatırım
Aktif Yatırım Bankası
Alnus Yatırım
Alternatif Yatırım
Ata Yatırım
Bizim Menkul
BtcTurk Yatırım
Bulls Yatırım
Burgan Yatırım
Colendi Menkul
Deniz Yatırım
Destek Yatırım
Dinamik Menkul
Fiba Yatırım
Garanti Yatırım
Gedik Yatırım
Global Menkul
Halk Yatırım
ICBC Turkey Yatırım
İnfo Yatırım
ING Yatırım
İntegral Yatırım
InvestAZ Yatırım
İş Yatırım
Kuveyt Türk Yatırım
Marbaş Menkul
Meksa Yatırım
Midas
Misyon Yatırım Bankası
Osmanlı Yatırım
Oyak Yatırım
Pay Menkul
PhillipCapital
Piramit Menkul
Prim Menkul
Pusula Yatırım
QNB Yatırım
Strateji Menkul
Şeker Yatırım
Tacirler Yatırım
TEB Yatırım
Tera Yatırım
Trive Yatırım
Turkish Yatırım
Ünlü Menkul
Vakıf Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Yatırım Finansman
Ziraat Yatırım
Halka arza katılım sağlayacak yatırımcılar, yukarıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden talep toplama tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları ve kişi başına düşen kesin lot miktarı kamuoyuna duyurulacak.