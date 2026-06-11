MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi bıraktı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların yakından takip ettiği haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını duyurdu. TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında yayımlanan karar metninde, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği açıklandı. Peki, Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne oldu? MB faizi sabit mi bıraktı? Detaylar...

MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini değiştirmeme kararı aldı. Buna göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37 seviyesinde bırakıldı.

Kurul tarafından yayımlanan açıklamada yalnızca politika faizinin değil, diğer temel faiz oranlarının da mevcut seviyelerinde korunduğu belirtildi. Bu kapsamda gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 olarak sabit tutuldu.

ENFLASYON GÖSTERGELERİ KARAR METNİNDE ÖNE ÇIKTI

Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre yılın ilk aylarında yükseliş gösteren enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında bir miktar gerileme görüldü. Karar metninde özellikle nisan ayında enerji fiyatlarının etkisiyle artış kaydeden enflasyonun, mayıs ayında sınırlı da olsa yavaşlama sinyali verdiği ifade edildi.

Bununla birlikte küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğü belirtilirken, fiyatlama davranışları açısından bu gelişmelerin yakından izlendiği kaydedildi.

İÇ TALEPTEKİ GÖRÜNÜM TAKİP EDİLİYOR

Kurul açıklamasında ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. İlk çeyrek verilerinin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiği belirtilirken, öncü göstergelerin de iç talepte zayıf görünümün devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

Merkez Bankası ayrıca jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerini dikkatle takip ettiğini vurguladı.

MB FAİZİ SABİT Mİ BIRAKTI?

Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanan karar doğrultusunda Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI YİNELENDİ

PPK açıklamasında, para politikasına ilişkin kararların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler dikkate alınarak oluşturulacağı ifade edildi.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını temel hedef olarak korurken, para politikasında ihtiyatlı yaklaşımın sürdürüleceğini bildirdi. Karar metninde sıkı para politikası duruşunun gerektiği müddetçe devam edeceği vurgulandı.

GEREKTİĞİNDE EK SIKILAŞMA UYGULANABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Karar metninin dikkat çeken bölümlerinden biri de enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmeler oldu. Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası araçlarının daha sıkı şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda kurul, yukarı yönlü risklerin yakından izlendiğini ve gerekli görülmesi halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılabileceğini kaydetti.

MAKROİHTİYATİ TEDBİRLER VE LİKİDİTE YÖNETİMİ VURGUSU

Açıklamada kredi ve mevduat piyasalarında öngörülmeyen gelişmeler yaşanması durumunda ilave makroihtiyati adımların devreye alınabileceği belirtildi.

Öte yandan likidite koşullarının yakından takip edilmeye devam edileceği ifade edilirken, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede oluşturulacağı bildirildi.

HAZİRAN AYI KARARININ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Politika faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakıldı.

Gecelik borç verme faizi yüzde 40 olarak korundu.

Gecelik borçlanma faizi yüzde 35,5 seviyesinde değişmedi.

Enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında gerileme görüldüğü belirtildi.

Enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürdüğü ifade edildi.

İç talepteki zayıf görünümün devam ettiği kaydedildi.

Sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı.

Enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ilave sıkılaşma yapılabileceği belirtildi.

Makroihtiyati tedbirlerin gerektiğinde kullanılabileceği açıklandı.

Para politikası kararlarının veri odaklı ve şeffaf şekilde sürdürüleceği bildirildi.