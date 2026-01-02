MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Memur maaş zam oranı ne zaman açıklanacak? Zamlı memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık memur zammı enflasyon farkı!

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve memur emeklisi için 2026 yılı Ocak ayı zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Peki,Memur maaş zam oranı ne zaman açıklanacak? Zamlı memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık memur zammı enflasyon farkı beklentisi ne yönde? Detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026

TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranını kesinleştirecek.

Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaş artışı alıyor. 2026 yılında toplu sözleşme kapsamında kamu çalışanları yüzde 11 zam alırken, yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam maaşlara eklenecek. Şimdiden 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte toplam zam oranı yüzde 17,57 seviyesine ulaştı.

Buna göre en düşük memur maaşı 59 bin 376 TL olurken, memur emeklilerinde bu rakam 26 bin 654 TL olarak hesaplandı. 1.000 TL ek seyyanen zam sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 TL'ye çıkacak.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Ocak ayında memur maaş zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileri ile netleşecek. Açıklamanın 5 Ocak Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emekli, açıklanacak bu veri ile maaşlarına yapılacak artışın kesinleşmesini bekliyor. Enflasyon verileri doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı da hesaplanacak ve toplu sözleşme zammına eklenecek.

6 AYLIK MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK

33 ekonomistin Aralık ayı enflasyon tahminlerine göre, aylık enflasyon ortalaması yüzde 0,96 olarak öngörülüyor. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yaklaşık yüzde 12,28 olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 11 ile birlikte hesaplandığında, toplam zam oranı yüzde 18,70'e ulaşacak.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin alt ve üst sınırları dikkate alındığında, toplam zam oranı yüzde 18,30 ile yüzde 19,02 arasında değişebilecek. Bu durumda:

En düşük memur maaşı 59 bin 745 TL – 60 bin 108 TL arasında,

En düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 819 TL – 26 bin 983 TL arasında olacak.

Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 7,07 olarak hesaplanıyor ve toplam zam oranı yüzde 18,84 seviyesinde olacak. Bu hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 61 bin 18 TL'ye yükselecek.

2026 ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve 1.000 TL seyyanen zam eklendiğinde, 2026 yılında memur ve memur emeklisinin maaşlarında ciddi bir artış görülecek. Hesaplamalar sonucunda:

En düşük memur maaşı: 60 bin 376 TL – 61 bin 18 TL aralığında,

En düşük memur emeklisi maaşı: 27 bin 654 TL – 26 bin 983 TL aralığında olacak.

Özellikle polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve emekli sandığı çalışanları için maaş artışları, yukarıda belirtilen zam oranlarıyla maaşlara yansıyacak.