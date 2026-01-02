MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI: 2026 Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur emeklisine refah payı (seyyanen zam) olacak mı?

Asgari ücrete yapılan zammın ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. 2026 Ocak ayında maaşlara yapılacak nihai zam oranları, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için zam hesaplamaları farklı yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Peki, 2026 Ocak emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur emeklisine refah payı (seyyanen zam) olacak mı? 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı nasıl hesaplanıyor? Detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI 2026

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Kasım ayı verilerine göre 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarıyla memur ve emeklilerin maaş zammı %17,56 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağkur emeklileri ise 5 aylık enflasyon farkı ile %11,20 artış alacak.

Memur maaş zammında, üç ana kalem belirleyici oluyor:

Toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı

Seyyanen artış

2026 Ocak zammında memurlar için öngörülen tablo şöyle:

%11 toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı

1.000 TL seyyanen zam

2026 OCAK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2026 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Kasım ayı verileri ışığında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı %11,20 civarında öngörülüyor. Memur ve memur emeklilerinin ise zam oranı %17,56 olarak tahmin ediliyor.

2026 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verileri ve mevcut maaşlar üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar, 2026 Ocak itibariyle en düşük memur ve emekli maaşlarını ortaya koyuyor:

Mevcut en düşük memur maaşı: 43.726 TL

Zam sonrası tahmini en düşük memur maaşı: 60.366 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.651 TL

Bu artışlar, memur ve emekli gelirlerini artıracak ve özellikle düşük maaşlı çalışanların alım gücünü güçlendirecek.

MEMUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI (SEYYANEN ZAM) OLACAK MI?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025 yılı için yapılan maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirterek memur ve emekliye refah payı verilmesini talep etti. Yalçın, açıklamasında şunları dile getirdi:

2025 Ocak itibariyle toplu sözleşme masasında teklif edilen %15 zam ve %10 refah payı ile başlanması gerektiğini

Birinci derece 3600 ek gösterge talebinin hayata geçirilmesi gerektiğini

Mühendislik meslek kanununun çıkarılması ve emeklilere seyyanen ödeme yapılmasını

Ancak resmi açıklama henüz gelmedi. Refah payı konusunda gelişmeler oldukça haberler güncellenecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklileri maaş artışlarını yılda iki kez alıyor: Ocak ve Temmuz aylarında. Hesaplama üç temel kaleme dayanıyor:

Toplu sözleşme zammı: Devlet ile sendikalar arasında belirlenen sabit oran

Enflasyon farkı: Ocak ve Temmuz dönemlerinde açıklanan TÜFE rakamlarına göre maaşa yansıtılan artış

Seyyanen artış: Maaş farkı veya sabit ek ödeme

2026 Ocak ayında memurlar için öngörülen zamlar:

%11 toplu sözleşme zammı

Enflasyon farkı

1.000 TL seyyanen ödeme

Bu yöntem, memur maaşlarının SSK ve Bağkur emeklilerine göre daha istikrarlı bir şekilde artmasını sağlıyor.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE REFAH PAYI MÜMKÜN MÜ?

SSK ve Bağkur emeklileri, maaş artışlarını doğrudan enflasyon farkı üzerinden alıyor. 2025 yılı ikinci döneminde enflasyon farkının %12,5 ile %14 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Refah payı eklemesi konusunda ise beklenti düşük. Açıklanacak enflasyon oranı ne olursa, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları o doğrultuda belirlenecek ve seyyanen artış uygulanması olası görünmüyor.