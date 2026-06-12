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Mehmet Şimşek emekli maaşı hakkında ne dedi?

Mehmet Şimşek emekli maaşı hakkında ne dedi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar kamuoyunda tartışma yarattı. AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirildiği belirtilen istişare toplantısında gündeme gelen ifadeler basına yansırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peki, Mehmet Şimşek emekli maaşı hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in emekli maaşları ve asgari ücret tartışmalarına ilişkin yaptığı iddia edilen açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısında gündeme gelen ekonomi başlıkları arasında özellikle emekli aylıkları ve ücret politikaları dikkat çekti. Peki,  Mehmet Şimşek emekli maaşı hakkında ne dedi? Detaylar...

MEHMET ŞİMŞEK EMEKLİ MAAŞI HAKKINDA NE DEDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in AK Parti milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında emekli maaşları ve asgari ücret konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi. Toplantıda milletvekillerinin büyük bölümünün emekli aylıkları ve asgari ücrette artış yapılması yönündeki talepleri gündeme getirdiği belirtildi.

Bakan Şimşek, mevcut ekonomik tabloyu geçmiş yıllarla karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

“2002 yılında en düşük emekli aylığı 40 dolar seviyesindeydi. Bugün ise yaklaşık 400 dolar civarında bulunuyor. Asgari ücrette de benzer bir tablo söz konusu. Ancak emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönde karar alırsa, biz de uygularız. Biz attığımız adımları Meclis’in aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz.”

Söz konusu açıklamaların basına yansımasının ardından konu kısa sürede kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN İDDİALARA YALANLAMA

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’e atfedilen emekli maaşlarıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir. Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmi açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.”

Açıklama ile birlikte, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKubilay Önemli:

ne söyledi ne söylemedi kimse bilmiyo ama haber çıkınca emekliler umutlanıp sonra ininiyo bunu yapan basın haber değeri diye pas geçmiş işte çok saçma bi durum ya

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Haber YorumlarıMustafa Ferhat Reklam:

valla bu dedikodular turizme zarar veriyo ya biz dışarıda nasıl imaj çıkarırız böyle haberlerle birazcık kontrol altına alınsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıMuhammed Kayhan:

emekli maaşlarıyla ilgili bu kadar tartışma yapılırken bakanlık da net bir açıklama yapsaydı keşke herkes bu kadar karmaşaya girmezdi

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