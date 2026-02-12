MB 2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç? Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi mi?

2026 yılı için enflasyon tahminleri Merkez Bankası tarafından güncellendi. Yılın ilk enflasyon raporunda, daha önce yüzde 13-19 aralığında açıklanan yıl sonu tahmini, yeni revizyonla yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi. Peki, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç? Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi mi? Detaylar haberimizde...

MB 2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon tahminini güncelledi. Daha önce yayımlanan raporda yıl sonu enflasyonunun yüzde 13-19 aralığında olacağı öngörülüyordu. Yeni açıklamayla birlikte bu tahmin aralığı yüzde 15-21 seviyesine yükseltildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda, bu revizyonun ekonomik göstergeler ve mevcut piyasa koşulları dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Karahan, "Dezenflasyonda kalıcılık sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine yönelik sıkı duruşunu teyit ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı için güncel enflasyon tahminini sunarken, yıl sonu enflasyonunun yüzde 15 ile yüzde 21 arasında olacağını açıkladı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ Mİ?

Evet, Merkez Bankası'nın 2026 yılı için enflasyon tahmininde önceki rapora göre artış gözlemleniyor. Önceki yıl sonu tahmini yüzde 13-19 iken, yeni tahmin yüzde 15-21 aralığına revize edildi.

MERKEZ BANKASI 2026 ENFLASYON RAPORU: ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

2026 yıl sonu enflasyon tahmini: %15-21

Önceki tahmin: %13-19

Para politikası duruşu : Sıkı para politikası devam edecek

Dezenflasyon vurgusu : Kalıcılık sağlanana kadar müdahaleler sürecek

Bu veriler, Merkez Bankası'nın yılın ilk enflasyon raporuna dair resmi ve güncel bilgileri yansıtıyor.