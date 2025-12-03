Lipton çay üretimini durdurdu mu? Lipton artık çay üretmeyecek mi, Lipton neden çay üretmeyecek?

Lipton, Türkiye'de yıllardır sürdürdüğü çay üretim serüveninde beklenmedik bir dönemece girdi. Rize'deki tesislerin devri ve markanın yeni yapılan yatırımları, çay tutkunlarının dikkatini çekiyor. Peki, Lipton'un Türkiye'deki bu hamlesi çay sektörünü nasıl etkileyecek ve marka bundan sonra hangi adımlarla yol alacak, merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LİPTON ÇAY ÜRETİMİNİ DURDURDU MU?

Lipton Türkiye'de 39 yıldır sürdürdüğü çay üretimini resmen durdurdu. Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçelerinde faaliyet gösteren iki yaş çay işleme tesisi, resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Öz-Gür Çay'a devredildi. Bu adım, Lipton'un Türkiye'deki çay üretim operasyonlarını sona erdirdiğini gösteriyor.

LİPTON ARTIK ÇAY ÜRETMEYECEK Mİ?

Lipton'un Türkiye'deki çay üretimi sona ermiş olsa da marka tamamen faaliyetlerini durdurmuş değil. Türkiye'de 2025'te Sakarya'da kurulan inovasyon, harmanlama ve paketleme tesisi, Lipton'un ürünlerini farklı pazarlara sevk etme sürecinde kullanılmaya devam edecek. Yani Lipton, Türkiye'de artık yaş çay üretmeyecek ancak paketleme ve harmanlama alanındaki faaliyetleriyle operasyonlarını sürdürecek.

LİPTON TÜRKİYE'DE ÇAY ÜRETİMİNİ NEDEN DURDURDU?

Lipton'un çay üretimini durdurmasının arkasında, uzun süredir devam eden sektörel ve kurumsal değişimler yer alıyor. Rize'deki tesislerin Öz-Gür Çay'a devri, marka açısından üretim altyapısının yeniden yapılandırılması ve yerel üretim süreçlerinin başka bir firma tarafından üstlenilmesi anlamına geliyor. Ayrıca, Lipton Türkiye'de üretim yapmasa da global stratejileri doğrultusunda inovasyon ve paketleme faaliyetlerini sürdürerek pazar payını korumayı hedefliyor.

MARKA TARİHÇESİ

Lipton, 1871'de Sir Thomas Lipton tarafından kuruldu ve uzun yıllar Unilever çatısı altında faaliyet gösterdi. 2022 yılında yaklaşık 4,5 milyar euro karşılığında CVC Capital Partners tarafından satın alınan marka, bugün 150 yılı aşkın geçmişiyle dünya genelinde en bilinen çay markalarından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'deki üretim faaliyetlerini durdurmuş olsa da Lipton, inovasyon ve paketleme alanındaki yatırımlarıyla marka değerini korumaya devam ediyor.