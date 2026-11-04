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Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçı hangi kanalda, Legia Varşova Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir, tabii Spor 7 nasıl izlenir?

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Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçı hangi kanalda, Legia Varşova Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir, tabii Spor 7 nasıl izlenir?
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray MCT Technic, bugün deplasmanda Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın konuğu olacak. Sarı-kırmızılı basketbol takımının Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Galatasaray MCT Technic, zorlu Varşova deplasmanından galibiyetle dönerek grubunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Legia Varşova ise iç saha avantajını kullanarak sarı-kırmızılıları durdurmaya çalışacak. Mücadele, tabii Spor 7 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı salon bilgisi.

LEGIA VARŞOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçı, tabii Spor 7 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TABİİ SPOR 7 KANAL NUMARASI

tabii Spor 7, Turkcell TV+'ta 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanalın yayınlarına ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de erişilebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

LEGIA VARŞOVA GALATASARAY MCT TECHNIC NEREDEN CANLI İZLENİR?

Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 7 kanalında takip edebilecek. Mücadele ayrıca Turkcell TV+ üzerinden tabii Spor 7 kanalında da izlenebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

LEGIA VARŞOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NE ZAMAN?

Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçı bugün, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, FIBA Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

LEGIA VARŞOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Legia Varşova Galatasaray MCT Technic maçı, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Basketbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 7 üzerinden canlı takip edebilecek.

LEGIA VARŞOVA GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Legia Varşova ile Galatasaray MCT Technic arasındaki karşılaşma, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Torwar Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi Legia Varşova, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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