KYK bursu ne kadar 2026 zam! SON DAKİKA! 2026 KYK bursu ne kadar oldu?

KYK burs ve kredi ödemeleri her yıl olduğu gibi 2026 yılı başında da yeniden gündeme geldi. KYK bursu ne kadar 2026 zam son dakika! Öğrenciler, yeni yıl zammının açıklanmasını beklerken gözler ilgili bakanlıklardan gelecek duyurulara çevrildi.

KYK BURSU NE KADAR 2026 ZAM

2026 yılı için KYK burs ve kredi tutarlarına ilişkin resmi rakam merakla bekleniyordu. 2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL ve doktora öğrencilerine 9.000 TL ödeme yapılmıştı. Yeni yıl itibarıyla geçerli olacak burs miktarlarının Ocak ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 20 Aralık tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada mevcut ödeme tutarlarını hatırlattı. Bakan Bak, Maliye Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sürdüğünü ve öğrenciler için yeni bir artış üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Açıklamanın ardından öğrenciler, 2026 yılında geçerli olacak yeni burs tutarlarını beklemeye başladı.

KYK BURSUNA NE KADAR ZAM GELECEK?

KYK burs ve kredi zam oranına ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 2025-2026 eğitim yılı için geçerli olacak yeni tutarların bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar doğrultusunda burs ve kredi miktarları güncellenecek.

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında 650 binin üzerinde öğrenciye burs verildiğini belirterek yeni bir artış yapılacağını söyledi. Zam oranı ve yeni ödeme tutarları açıklanana kadar mevcut rakamlar geçerliliğini koruyor. Resmi açıklama yapıldığında zamlı burs ve kredi miktarlarının Ocak ayından itibaren ödenmesi bekleniyor.