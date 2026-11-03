KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2026? KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sonuç tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl sonuçların 4 Kasım'da açıklanmış olması, bu yıl da sonuçların kasım ayının ilk haftasında belli olacağı beklentisini güçlendiriyor. İşte KYK burs sonuçlarına, burs miktarlarına ve sorgulama ekranına dair merak edilenler.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 dönemi KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Geçen yıl 2025-2026 dönemi başvuruları 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar ise 4 Kasım 2025'te açıklanmıştı. Bu yıl başvuruların 16 Ekim'de tamamlanmasıyla birlikte sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih, geçen yılın takvimine dayanan bir beklenti olup kesinlik taşımıyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklandığına dair Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki sorgulama ekranından sonuçlarını öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2026-2027 eğitim-öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler şu adımları izleyebilir:

e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Arama alanına "Burs ve Kredi Başvuru Sonucu" yazılır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait ilgili hizmet seçilir.

Ekranda 2026-2027 dönemi burs ya da öğrenim kredisi sonucu görüntülenir.

KYK BURSU NE KADAR 2026?

Ocak 2026'dan itibaren geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları şöyle:

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

2027 yılı için geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarları henüz açıklanmadı.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Ödemeler, sonuçların açıklanmasının ve bursu ya da krediyi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname işlemlerini tamamlamasının ardından başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk ödeme tarihini sonuçların ardından duyuracak.