KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Başvuru sürecinin ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak değerlendirilecek. Geçen yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklandığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da sonuçların kasım ayı içinde e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. KYK burs sonuçları nasıl sorgulanır, taahhütname onayı ne zaman yapılacak? Tüm detaylar haberimizde…

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Başvuruların 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Geçen yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklandığı dikkate alındığında, bu yıl da sonuçların kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bazı değerlendirmelere göre sonuçların en geç kasım ayının son haftasına kadar açıklanması öngörülüyor.

KYK BURS SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından genellikle birkaç haftalık değerlendirme sürecinin sonunda ilan ediliyor. Bu süreçte öğrencilerin başvuru sırasında beyan ettiği bilgiler, 12 farklı kamu kurumundan alınan verilerle karşılaştırılıyor. Değerlendirmenin süresi, başvuru sayısına ve kurumlardan gelen verilerin işlenme hızına göre değişebiliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Burs başvurularının değerlendirilmesinde öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler isteniyor ve bu bilgiler kamu kurumlarının kayıtlarıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirmenin ardından bütçe imkânlarına göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor. Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan ancak mevzuata uygun durumda olan öğrenciler ise öğrenim kredisinden yararlanabiliyor.

KYK BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NE?

KYK bursu, öğrenciye karşılıksız olarak verilen ve geri ödenmeyen bir destek. Öğrenim kredisi ise öğrenim süresi boyunca ödenen ve mezuniyetin ardından belirlenen koşullarla geri ödenmesi gereken bir destek türü. Her iki destekte de aylık ödeme tutarları aynı olsa da geri ödeme yükümlülüğü yalnızca öğrenim kredisinde bulunuyor.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları, GSB'nin duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Öğrencilerin e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın burs/kredi sonuç sayfasına ulaşması gerekiyor. Sonuç ekranında öğrencinin burs mu yoksa öğrenim kredisi mi almaya hak kazandığı görüntülenebilecek.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayının, sonuç ekranında belirtilen tarihler içinde tamamlanması büyük önem taşıyor. Taahhütnamesini süresi içinde onaylamayan öğrencilere ödeme yapılmıyor.

KİMLER KYK BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular, her yıl duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ OLMAYANLAR NE YAPMALI?

e-Devlet şifresi bulunmayan öğrencilerin, kimlik kartlarıyla PTT şubelerine giderek şifre alması gerekiyor. Öğrenciler ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza ya da çipli T.C. kimlik kartı gibi alternatif giriş yöntemleriyle de e-Devlet'e erişim sağlayabiliyor.

KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Sonuçların açıklanma tarihine ilişkin resmi duyurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Öğrencilerin, resmi açıklama yapılmadan sosyal medyada paylaşılan kesin tarih iddialarına itibar etmemesi öneriliyor.