Türkiye'de sahte altın vakalarındaki artış, kuyumculuk sektöründe uzun süredir konuşulan yapısal dönüşümü hızlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altının üretiminden satışına kadar tüm süreçler kayıt altına alınıyor. Peki, kuyumcularda nakit para geçmeyecek mi? Kuyumcuda ödeme kartla mı olacak? Kaç gram altına kadar nakit ödeme yapılabilecek? KMTS sistemi nedir? Detaylar haberimizde.

KİYMETLİ METAL TAKİP SİSTEMİ (KMTS) NEDİR?

KMTS, Darphane kontrolünde uygulanacak dijital bir izleme ve sertifikalandırma sistemi olarak tanımlanıyor. Bu sistem sayesinde:

Altın üretimi Darphane bandrolüyle yapılacak

Ürünler sertifikalandırılacak

Altının menşei, ithalatçısı ve üreticisi kayıt altında olacak

Tüm işlemler izlenebilir hale gelecek

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sistemin kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Darphane bandrol verecek ve bandrolün izniyle altın basılacak. Gram dahil tüm altınların üzerindeki numara ile hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak."

Bu açıklama, sistemin herhangi bir gramaj ayrımı yapmaksızın tüm altın ürünlerini kapsadığını net biçimde ortaya koyuyor.

KUYUMCULUĞUN YENİ DENETİM MODELİ: KAYIT DIŞI BİTİYOR

KMTS ile birlikte kuyumcuların bireysel satış ve alım işlemleri de kayıt altına alınacak. Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri, kuyumcuya altın satmak isteyen vatandaşların işlemlerinin de belgelendirilmesi.

Burak Yakın, bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Sistem devreye girdiğinde kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız'."

Bu ifade, yalnızca kuyumcuların değil, bireysel satıcıların da finansal sistem içine dahil edileceğini gösteriyor.

BANKA ALTINIYLA KONUT ALIMINDA YENİ ŞARTLAR

Düzenleme yalnızca kuyumcu işlemleriyle sınırlı kalmıyor. Bankalarda altın birikimi bulunan vatandaşlar için de yeni bir dönem başlıyor. Bankadaki altın varlığıyla konut almak isteyen kişilerin, altının kaynağını gösteren beyan belgesi sunması zorunlu hale geliyor.

Belge ibraz edilememesi halinde banka işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu uygulama, altın piyasasında geçmişe dönük şeffaflığı da zorunlu kılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KUYUMCULARDA NAKİT PARA GEÇMEYECEK Mİ?

Nisan ayı itibarıyla kuyumcularda nakit ödeme dönemi sona erecek. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte altın alım ve satım işlemlerinde nakit para kullanılmayacak.

Bu düzenleme ile amaçlanan başlıca unsurlar şunlar:

Sahte altının piyasaya girişinin engellenmesi

Kara para ve kayıt dışı işlemlerin önlenmesi

Tüm ticari hareketlerin izlenebilir hale gelmesi

Sistem devreye girdiğinde, kuyumcularda yapılan tüm işlemler bankacılık sistemi üzerinden kayıt altına alınacak.

KUYUMCUDA ÖDEME KARTLA MI OLACAK?

Evet. Yeni sistemle birlikte kuyumcularda ödeme yöntemleri net biçimde sınırlandırılıyor. Altın alım ve satım işlemleri yalnızca:

Banka kartı

Kredi kartı

IBAN üzerinden havale veya EFT

yoluyla gerçekleştirilebilecek. Bu yöntemler dışında herhangi bir ödeme kabul edilmeyecek. Böylece her işlem finansal sistemde iz bırakacak ve denetlenebilir olacak.

KAÇ GRAM ALTINA KADAR NAKİT ÖDEME YAPILABİLECEK?

KMTS kapsamında gramaj ayrımı yapılmaksızın nakit ödeme tamamen kaldırılıyor. Burak Yakın'ın açıkça ifade ettiği üzere:

"Bu uygulama bir gram için de bir kilo altın için de geçerli olacak."

Dolayısıyla nisan ayından sonra bir gram altın dahil olmak üzere hiçbir altın alım veya satımında nakit ödeme yapılamayacak. Tüm işlemler dijital ve kayıtlı ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecek.