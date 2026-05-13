Kurbanlık canlı hayvan kilo fiyatları 2026! Büyükbaş, Küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı ne kadar?

Kurbanlık canlı hayvan kilo fiyatları 2026! Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye genelinde hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Küçükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2026 ne kadar? İstanbul’a kurbanlık hayvan girişlerine izin verilmesinin ardından başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sivas olmak üzere birçok ilde satış hazırlıkları hız kazandı.

2026 Kurban Bayramı öncesinde birçok şehirde kurbanlık hayvan satışları için hazırlıklar sürüyor. Hayvan pazarlarının kurulmaya başlamasıyla birlikte canlı hayvan kilogram fiyatları ve kesim ücretlerine ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

KURBANLIK CANLI HAYVAN KİLO FİYATLARI 2026

Sivas Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre kentte kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları belirlendi. Başkan Hayrullah Karakaya’nın besiciler ve kombina sahipleriyle yaptığı toplantının ardından açıklanan fiyatlara göre tosun canlı kilogram fiyatı 510 lira olarak duyuruldu. Damızlık vasfını kaybetmiş ineğin canlı kilogram fiyatının ise 475 lira olduğu açıklandı. Aynı açıklamada koçun canlı kilogram fiyatının 450 liradan satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Kurban Bayramı öncesinde yalnızca Sivas’ta değil birçok şehirde de hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul’a kurbanlık hayvan girişlerine izin verilmesiyle birlikte satış alanlarında hareketlilik arttı. Adana’da canlı erkek koyun ile erkek keçinin kilogram fiyatı 400 lira olarak açıklanırken, damızlık vasfını yitirmiş dişi koyun ve keçinin kilogram fiyatı ise 350 lira oldu. Elazığ’da ise küçükbaş kurbanlık fiyatlarının 10 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıktığı bildirildi.

KÜÇÜKBAŞ CANLI HAYVAN KİLO FİYATI 2026

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklamalar farklı şehirlerde netleşmeye başladı. Sivas’ta dişi koyunun canlı kilogram fiyatı 350 lira olarak belirlenirken, koçun kilogram fiyatı ise 450 lira olarak açıklandı. Adana’da erkek koyun ve erkek keçinin canlı kilogram fiyatının 400 lira olduğu, damızlık özelliğini kaybetmiş dişi koyun ve keçinin kilogram fiyatının ise 350 liradan satılacağı bildirildi.

Yetkililer, kurbanlık hayvan alımı sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini de hatırlattı. Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, küpesi bulunmayan hayvanların kesinlikle satın alınmaması gerektiğini söyledi. Et çekimi konusunda da uyarılarda bulunan Karakaya, hijyenik olmayan ve denetimsiz alanlardan uzak durulmasını, yalnızca güvenilir kasapların tercih edilmesini istedi. Açıklamada, merdiven altı et çekimine izin verilmeyeceği ve denetimlerin bayram süresince devam edeceği ifade edildi.

Onur BAYRAM
