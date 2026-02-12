Kulüp doktorunun bahis oynaması yasak mı?

Futbolcu, teknik direktör ve hakemler için net yasaklar bulunurken, kulüp doktorlarının bahis oynaması yasak mı? sorusu da spor kamuoyunda merak ediliyor.

KULÜP DOKTORUNUN BAHİS OYNAMASI YASAK MI?

Futbol ve diğer profesyonel spor branşlarında görev alan kulüp çalışanlarının bahisle ilişkisi, son yıllarda sık sık tartışma konusu oluyor. Özellikle futbolcu, teknik direktör ve hakemler için net yasaklar bulunurken, kulüp doktorlarının bahis oynaması yasak mı? sorusu da spor kamuoyunda merak ediliyor.

Bu konu hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları hem de etik ve disiplin kuralları açısından değerlendiriliyor.

TFF TALİMATLARINDA KULÜP DOKTORLARI NASIL TANIMLANIYOR?

TFF Disiplin Talimatı ve Etik Kurulu düzenlemelerinde, "müsabaka sonucu üzerinde etkisi olabilecek kişiler" için bahis yasağı açıkça belirtiliyor. Bu kapsamda genellikle şu gruplar yer alıyor:

• Futbolcular

• Teknik direktörler

• Antrenörler

• Hakemler

• Kulüp yöneticileri

Kulüp doktorları ise doğrudan saha içi karar verici olmasalar da, takımın sağlık durumu ve oyuncuların müsabakaya çıkıp çıkmaması üzerinde etkili bir konumda bulunuyor. Bu nedenle TFF uygulamalarında kulüp doktorları çoğu zaman "kulüp görevlisi" statüsünde değerlendiriliyor.

KULÜP DOKTORU BAHİS OYNARSA CEZA ALIR MI?

Mevzuatta kulüp doktorları için "isim isim" yazılmış özel bir bahis yasağı bulunmasa da, etik ve disiplin açısından ciddi riskler söz konusu. Özellikle şu durumlarda ceza ihtimali doğabiliyor:

• Kendi takımının maçlarına bahis oynaması

• Ligdeki rakip takımların maçlarına bahis oynaması

• İçerden bilgi (sakatlık, iğne, son dakika kadro durumu) kullanma şüphesi

• Bahis şirketleriyle doğrudan veya dolaylı ilişki

Bu tür durumlar sportif dürüstlüğe aykırı davranış kapsamında değerlendirilerek, TFF Etik Kurulu veya Disiplin Kurulu tarafından yaptırıma bağlanabiliyor.

ETİK AÇIDAN NEDEN SAKINCALI?

Kulüp doktorları, oyuncuların sakatlık durumu, oynayıp oynamayacağı ve performansını etkileyebilecek tıbbi bilgiler konusunda en kritik bilgilere sahip kişilerden biridir. Bu nedenle bahis oynamaları şu riskleri doğurur:

• Bilgi suistimali şüphesi

• Kulüp içinde güven kaybı

• Sportif adaletin zedelenmesi

• Hukuki ve disiplin soruşturması riski

Birçok kulüp, bu riskleri önlemek adına doktorlar dahil olmak üzere tüm çalışanlarına kurum içi bahis yasağı getirmektedir.

ULUSLARARASI UYGULAMALAR NE DİYOR?

UEFA ve FIFA etik kuralları da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Takımın sportif performansına dolaylı da olsa etkisi olan sağlık personelinin, bahis faaliyetlerinden kesin şekilde uzak durması gerektiği vurgulanıyor. Avrupa'da bazı vakalarda kulüp doktorlarının bahis nedeniyle görevden alındığı örnekler bulunuyor.

YASAK MI, DEĞİL Mİ?

Özetle:

• Açık bir "kulüp doktoru bahis oynayamaz" maddesi her zaman yer almayabilir

• Ancak kendi takımı ve ligle ilgili bahisler yüksek disiplin riski taşır

• Etik kurallar ve kulüp içi sözleşmeler genellikle bu durumu yasaklar

• Bahis oynadığı tespit edilen kulüp doktorları görevden alınabilir veya ceza alabilir