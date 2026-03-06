Kripto para vergisi gelecek mi, nasıl uygulanacak? Kripto para vergisi ne kadar olacak, nasıl ödenir?

Kripto para yatırımcıları uzun süredir merak ediyordu: Kripto para vergisi gelecek mi? Türkiye'de henüz taslak aşamasında olan kripto varlık vergilendirme düzenlemesi, bu belirsizliği büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Taslak, hem kripto para alım-satım işlemlerinde uygulanacak işlem vergisini hem de elde edilen kazançlar üzerinden alınacak gelir vergisini detaylandırıyor.

KRİPTO PARA VERGİSİ GELECEK Mİ?

Kripto para yatırımcılarının uzun süredir merak ettiği konu nihayet netleşiyor: Kripto para vergisi geliyor. Türkiye'de henüz taslak aşamasında olan düzenleme, kripto varlıkların vergilendirilmesine dair çerçeveyi belirliyor. Bu düzenleme ile yatırımcıların hangi işlemlerden vergi ödeyeceği ve hangi oranların uygulanacağı kısmen şeffaf hale gelmiş durumda.

Vergilendirme taslağına göre, kripto paraların satışı ve transferi üzerinden işlem vergisi alınacak, ayrıca gelir elde eden yatırımcılardan gelir vergisi kesilecek. Düzenlemenin amacı, hem yatırımcıları hem de kripto borsalarını kapsayan şeffaf bir vergi mekanizması oluşturmak.

KRİPTO PARA VERGİSİ NASIL UYGULANACAK?

Kripto para vergisi düzenlemesinde iki ana vergi türü öngörülüyor:

1. İŞLEM VERGİSİ

Kripto varlıklar satıldığında veya transfer edildiğinde, her işlem üzerinden on binde 3 oranında işlem vergisi kesilecek. Bu vergi, yatırımcıdan doğrudan alınmayacak; kripto borsası her işlem sırasında bu vergiyi kesip devlete aktaracak.

İşlem vergisi, kripto varlık satış tutarı veya transfer anındaki değer üzerinden hesaplanacak. Örneğin, bir yatırımcı Bitcoin veya Ethereum satışı yaptığında, platform otomatik olarak bu işlemi takip ederek vergiyi kesecek. Bu sistem, vergide şeffaflığı ve otomasyonu sağlamak için kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

2. GELİR VERGİSİ

Türkiye'de mukim bir kripto borsasında yatırım yapıp kazanç elde eden yatırımcılardan %10 gelir vergisi alınacak. Üç ayda bir, borsa bu vergiyi hesaplayıp doğrudan Maliye'ye yatıracak.

Şahıs şirketi olmayan bireyler için ek bir işlem gerekmiyor. Örneğin, kira geliri olan bir yatırımcı, kripto kazançlarını ayrıca beyannameye eklemeyecek.

Şahıs şirketi veya ticari işletmesi olan yatırımcılar için ise bu gelir şirket kazancı kapsamında değerlendirilecek ve kesilen %10 vergi mahsup edilecek.

Türkiye'de olmayan bir borsadan yapılan işlemlerde ise otomatik vergi kesintisi yapılamıyor. Bu durumda yatırımcı yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacak ve vergi oranı %10 yerine %40'a kadar çıkabilecek.

Özetle, Türkiye'deki platformlar sabit %10 gelir vergisi uygular, yabancı borsalardan elde edilen kazançlarda vergi yükümlülüğü daha yüksek seviyelerde olacak.

KRİPTO PARA VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Kripto para vergisi taslağı iki farklı orana dayanıyor:

İşlem Vergisi : On binde 3 (0,03%)

Gelir Vergisi : Türkiye'deki borsalarda sabit %10, yabancı borsalarda %40'a kadar

Bu oranlar, yatırımcıların kripto varlıklarından elde ettikleri kazançlara doğrudan uygulanacak. İşlem vergisi düşük oranlı ve sürekli kesilen bir vergi olurken, gelir vergisi kazanç miktarına göre değişen bir yapıda.

KRİPTO PARA VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İşlem Vergisi Ödeme Süreci

İşlem vergisi, yatırımcı tarafından manuel olarak ödenmeyecek. Kripto borsası her işlemde vergiyi hesaplayacak ve doğrudan devlete yatıracak. Bu mekanizma, kullanıcıların vergi yükümlülüğünü takip etmesini kolaylaştırıyor.

Gelir Vergisi Ödeme Süreci

Türkiye'de mukim bir borsada yatırım yapanlar: Vergi borsa tarafından üç ayda bir hesaplanıp ödenecek.

Yabancı borsalarda yatırım yapanlar: Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecek ve kazanç miktarına göre %40'a kadar vergi ödenecek.

KRİPTO PARA VERGİ SİSTEMİNDE KAR NASIL HESAPLANACAK?

Kripto varlıklardan elde edilen kazançlarda ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılacak. Birden fazla alım-satım işlemi yapılan aynı tür varlıklarda, tüm işlemler tek işlem olarak kabul edilecek ve zararlar sadece aynı yıl içinde mahsup edilebilecek.

Kripto varlıklar başka bir platforma transfer edildiğinde, alış bedeli ve tarih bilgisi yeni platforma bildirilecek. İlk defa transfer edilen varlıklarda, yatırımcının beyanı esas alınacak. Bu sayede maliyetin hesaplanması ve vergi matrahının doğru belirlenmesi sağlanacak.

DÜZENLEME 2026 GELİRLERİNİ KAPSAYACAK MI?

Taslak yasalaşırsa, yürütme maddesi Resmî Gazete yayımını izleyen ikinci ayın birinci gününde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla 2026 gelirleri de bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.