Kocaeli'de sosyal konut hayali kuran on binlerce vatandaşın gözü TOKİ'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. 2026 yılına girerken özellikle kura takvimiyle ilgili yaşanan güncelleme, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Proje kapsamında Kocaeli genelinde toplam 10 bin 340 konut inşa edilecek olması, süreci kentin son yıllardaki en büyük sosyal konut organizasyonlarından biri haline getirdi. Peki, Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ Kocaeli kura çekilişinin tarihi değişti mi, hangi gün yapılacak? Detaylar...

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

Kocaeli TOKİ kura çekilişi için ilk açıklamada tarih 20 Şubat olarak duyurulmuştu. Ancak yapılan güncelleme ile kura takvimi öne çekildi.

Edinilen bilgilere göre kura çekimi:

13 Şubat Cuma günü

Saat 10.30'da

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 14.00'te, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılacağı programda da kura çekiminin yapılması bekleniyor.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Başvuru sahiplerinin en çok araştırdığı konulardan biri de kura takviminde değişiklik olup olmadığıydı. Resmi açıklamalara göre, evet, kura tarihi değişti.

İlk etapta 20 Şubat olarak ilan edilen kura günü, daha sonra 13 Şubat Cuma saat 10.30 olarak güncellendi. Bu değişiklik, özellikle başvuru yapan vatandaşların planlamalarını yeniden yapmasına neden oldu.

Tarih değişikliği sonrasında gözler yeniden TOKİ ve ilgili kurumların duyurularına çevrildi. Kura çekiminin Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olması, organizasyonun geniş katılımlı planlandığını gösteriyor.

KOCAELİ TOKİ ÇEKİLİŞİNİN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Yetkili kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, yoğun başvuru sayısı ve organizasyon planlaması doğrultusunda kura tarihi öne alındı.

10 BİN 340 KONUTLUK DEV PROJEDE İLÇE DAĞILIMI NETLEŞTİ

Kocaeli genelinde hayata geçirilecek olan 10 bin 340 konutluk proje, kentin birçok ilçesine yayılıyor. İlçe bazlı konut dağılımı ise şöyle:

Başiskele, İzmit ve Kartepe sınırları içindeki alana: 4 bin 800 konut

Gebze: 2 bin konut

Dilovası: 1.750 konut

Körfez: 1.200 konut

Çayırova: 500 konut

Derince: 90 konut

Bu dağılım, Kocaeli'nin hem merkez hem de gelişmekte olan ilçelerinde konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Özellikle Gebze, Dilovası ve Körfez hattında ayrılan yüksek kontenjan dikkat çekiyor.

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI: 153 BİN KİŞİDEN YOĞUN İLGİ

Proje kapsamında başvurular 10 Kasım 2025 ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Yaklaşık 40 günlük başvuru sürecinde 153 bin kişinin müracaat etmesi, Kocaeli'de sosyal konut ihtiyacının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Toplam 10 bin 340 konut için yapılan bu başvuru sayısı, kura çekiminin önemini artırırken; hak sahiplerinin belirlenmesi sürecini de kritik bir aşamaya taşıdı.