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Katar İsviçre hangi kanalda? Katar İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Katar İsviçre hangi kanalda? Katar İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Katar İsviçre Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Katar İsviçre maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Katar İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte Katar İsviçre maçı yayın bilgisi!

Katar İsviçre maçı hangi kanalda? Katar İsviçre Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Katar İsviçre maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Katar İsviçre maçını hangi kanal veriyor? İşte Katar İsviçre maçı yayın bilgisi haberimizde...

KATAR İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Katar İsviçre maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Katar İsviçre maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

KATAR İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Katar İsviçre maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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