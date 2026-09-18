Kasımpaşa Konyaspor maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Kasımpaşa Konyaspor golleri kim attı, dakika kaç?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa - Konyaspor önemli dakikalar... Kasımpaşa Konyaspor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Kasımpaşa Konyaspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Konyaspor Süper Lig maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar...
Kasımpaşa Konyaspor maçı başladı! Kasımpaşa Konyaspor canlı maç anlatımı ve Kasımpaşa Konyaspor Süper Lig maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve goller anbean takip ediliyor. Detaylar haberimizde...
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Kasımpaşa Konyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Kasımpaşa Konyaspor maçını Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
KASIMPAŞA KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Kasımpaşa Konyaspor maçı İstanbul şehrinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan stadyumda oynanacak.