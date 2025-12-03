KASIM AYI ENFLASYON ORANI 2025: Kasım enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi ne yönde?

Türkiye ekonomisinin en yakından takip edilen göstergesi olan aylık enflasyon verileri için gözler bir kez daha TÜİK'e çevrildi. 2025 Kasım ayı enflasyon oranı, fiyatlama davranışlarının seyri, yıl sonu enflasyon beklentileri ve para politikasının geleceği açısından kritik önem taşıyor. Peki, Kasım enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Detaylar...

ENFLASYON ORANI KASIM 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Kasım 2025 enflasyon oranını 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Kasım verisi, özellikle yıllık enflasyonda son dört yılın en düşük seviyelerine doğru ilerleyip ilerlemediğini göstereceği için hem piyasalar hem de hanehalkı açısından büyük önem taşıyor.

Ekonomistler, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğinin bu veriyle daha net anlaşılacağını belirtiyor. Para politikası tarafında ise Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun etkilerinin özellikle hizmet ve çekirdek enflasyon göstergelerinde daha görünür olması bekleniyor.

2025 KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK takvimine göre Kasım 2025 enflasyonu 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da yayımlanacak. Açıklama sonrası döviz kuru, faiz beklentileri ve piyasa fiyatlamalarında kısa vadeli hareketlilik görülmesi olağan karşılanıyor.

Yayınlanacak veri yalnızca kasım ayını değil, aynı zamanda 2025 yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine yönelik beklentileri de şekillendirecek. Özellikle aralık ayında olası baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonun yeniden aşağı yönlü eğilime girmesi tahmin ediliyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Kasım ayına ilişkin enflasyon beklentileri ekonomistlerin anketlerinde belirgin bir şekilde ayrışmadan ancak sınırlı artışa işaret edecek biçimde oluştu. AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 32 ekonomistin medyan tahmini, kasımda aylık enflasyonun %1,31 artacağı yönünde.

Bu tahminde:

Enerji fiyatlarındaki yatay seyir,

Gıda enflasyonundaki mevsimsel yavaşlama,

İç talepteki dengelenme süreci

belirleyici oldu.

Bir önceki ay %32,87 olan yıllık TÜFE'nin kasımda %31,65'e gerilemesi bekleniyor. Bu öngörü, 2021'den bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon seviyelerinden birine işaret ediyor.

Benzer şekilde Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de kasım için %1,59'luk aylık artış, yıl sonu için ise %32,20 enflasyon tahmini ortaya koydu.

Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki Uluslararası Demokratlar Birliği etkinliğinde yaptığı sunumda, enflasyonla mücadelede önemli bir yol kat edildiğini vurgulayarak yıl sonu enflasyonunun %31 civarına gerileyeceğini ifade etmişti.

2025 EKİM AYI ENFLASYON NE OLDU?

Kasım verisine ilişkin beklentiler şekillenirken, piyasalar ekim ayı resmi verilerini de referans olarak kullanıyor. TÜİK'in açıkladığı Ekim 2025 enflasyon rakamlarına göre:

Aylık TÜFE artışı: %2,55

Yıllık TÜFE artışı: %32,87

Aralık 2024'e göre artış: %28,63

Üretici fiyatlarında ise tablo şu şekildeydi:

Aylık Yİ-ÜFE artışı: %1,63

Yıllık Yİ-ÜFE artışı: %27

Aralık 2024'e göre artış: %25,67

Bu veriler, yıllık tüketici enflasyonunun son 47 ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Bir başka ifadeyle, enflasyon yıllık bazda Kasım 2021'deki %21,31'lik seviyeden sonra ilk kez bu kadar düşük seyretti.