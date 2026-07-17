Ağır sanayi sektöründe faaliyet gösteren Kardemir Çelik Sanayi AŞ, halka arz süreciyle yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan şirketler arasında bulunan Kardemir Çelik’in halka arz kapsamında yatırımcılara sunacağı pay miktarları ve sermaye değişiklikleri belli oldu. Peki, Kardemir Çelik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Kardemir Çelik halka arz ne zaman? Detaylar haberimizde.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Kardemir Çelik halka arzında yatırımcıların en fazla merak ettiği konuların başında kişi başına kaç lot düşeceği geliyor. Ancak mevcut aşamada bireysel yatırımcılara dağıtılacak kesin pay miktarı henüz açıklanmış değil.

Halka arzlarda kişi başına düşecek lot miktarı; toplam talep miktarı, bireysel yatırımcı sayısı, yatırımcı gruplarına ayrılan pay oranı ve dağıtım yöntemi gibi birçok etkene bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kardemir Çelik halka arzında bireysel yatırımcılar için ayrılacak toplam pay miktarı, şirket tarafından yayımlanacak onaylı izahname ile kesinlik kazanacak. İzahnamenin açıklanmasının ardından yatırımcılar, halka arzda hangi gruba ne kadar pay ayrıldığını ve olası kişi başı dağıtım miktarını daha net şekilde görebilecek.

Şu aşamada talep yoğunluğu ve katılımcı sayısı bilinmediği için kesin bir lot tahmini yapmak mümkün bulunmuyor. Yatırımcıların, resmi açıklamalar dışında paylaşılan tahminleri kesin bilgi olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kardemir Çelik halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı da yatırımcıların takip ettiği önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Katılım endeksi kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için şirketlerin faaliyet alanları, finansal yapıları ve belirlenen katılım finans kriterleri dikkate alınıyor. Bir halka arzın katılım endeksine uygun kabul edilmesi için ilgili değerlendirme süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kardemir Çelik Sanayi AŞ halka arzı için katılım endeksine uygunluk konusunda kesin bilgi, şirketin yayımlayacağı onaylı izahname ve ilgili resmi dokümanlarda yer alacak açıklamalarla netleşecek.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kardemir Çelik halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların araştırdığı konuların başında hangi banka ve aracı kurumlar üzerinden talep gönderilebileceği geliyor.

16 Temmuz 2026 tarihli ve 2026-45 numaralı SPK bülteni ile duyurulan Kardemir Çelik Sanayi AŞ halka arzına ilişkin konsorsiyumda yer alacak banka ve aracı kurum listesi henüz kesinleşmedi.

Halka arz sürecinde görev alacak kurumlar, şirketin yayımlayacağı onaylı izahname ile birlikte kamuoyuna açıklanacak. Bu nedenle yatırımcıların işlem yapacakları banka veya aracı kurumu öğrenebilmek için resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Halka arzlarda yatırımcılar genellikle kendi yatırım hesaplarının bulunduğu bankalar veya aracı kurumlar üzerinden talep oluşturabiliyor. Ancak Kardemir Çelik halka arzı için geçerli olacak kesin kurum listesi, resmi belgelerin yayımlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar arasında şunlar bulunuyor:

Talep toplama tarihleri

Başvuru yapılabilecek banka ve aracı kurumlar

Minimum yatırım tutarı

Talep giriş yöntemleri

Dağıtım sonuçlarının açıklanma süreci

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kardemir Çelik halka arz tarihi, yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan süreçler arasında yer alırken, kesin talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.

Halka arz takvimi; onaylı izahnamenin yayımlanması, talep toplama sürecinin başlatılması ve gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre halka arz kapsamında:

Mevcut sermaye 720 milyon TL,

Halka arz sonrası sermaye 830 milyon TL,

Sermaye artırımı yoluyla sunulacak pay miktarı 110 milyon TL,

Ortak satışı kapsamında sunulacak pay miktarı 18 milyon TL,

Halka arz fiyatı 35,00 TL

olarak belirlendi.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Kardemir Çelik paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ancak işlem başlangıç tarihi için resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.