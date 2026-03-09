Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, hem iç politika hem de dış politika açısından kritik başlıklarla bugün toplanıyor. Özellikle son günlerde uluslararası arenada yaşanan gelişmeler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatil planları ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusu toplantının en dikkat çekici gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı başladı mı? 9 Mart Kabine konuları nelerdir? Emekli ikramiyesi zammı, bayram tatili...

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Beştepe'de saat 15.00'te yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve yeni haftanın ilk gününde oldukça yoğun bir gündem ele alınacak.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmeler olacak. Ortadoğu'daki askeri hareketlilik, olası bölgesel etkiler ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kabine üyeleri ayrıca Türkiye'nin izleyebileceği diplomatik adımlar ve bölgedeki güvenlik risklerini de ele alacak. Bu kapsamda Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde atabileceği adımların masada olması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise güvenlik politikaları olacak. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da kabine gündeminde yer alacak. Çalışmalarını tamamlayan Meclis komisyonunun ardından atılabilecek yeni kanuni düzenleme adımlarının da istihbarat kurumlarından gelen bilgiler doğrultusunda değerlendirilmesi bekleniyor.

9 MART KABİNE KONULARI NELER?

9 Mart'ta yapılacak Kabine Toplantısı yalnızca dış politika başlıklarıyla sınırlı değil. Ekonomi ve sosyal politikalar da toplantının öne çıkan gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Özellikle milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi konusu toplantının en sıcak başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Halihazırda 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinde bir artış yapılıp yapılmayacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gündemdeki bir diğer önemli konu ise bayram tatilinin kaç gün olacağı. Çalışanlar ve kamu çalışanları tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

Kabine toplantısında ayrıca:

Bölgesel güvenlik gelişmeleri

Türkiye'nin diplomatik girişimleri

Ekonomik gündem ve sosyal destekler

Bayram tatili süresi

Emekli bayram ikramiyesi artışı gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren başlıkların ele alınması bekleniyor.