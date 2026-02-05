Jhon Duran Fenerbahçe'den ayrıldı mı? SON DAKİKA! Jhon Duran hangi takıma gidecek? Jhon Duran Tedesco olayı nedir?

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Jhon Duran, sarı-lacivertli camiada beklenen etkiyi yaratamadan gündemin merkezine yerleşti. Performansı, yaşadığı sakatlıklar ve teknik heyetle yaşanan krizlerle sık sık tartışma konusu olan Kolombiyalı golcünün geleceği merak edilirken, Rusya'dan gelen transfer hamlesi süreci netliğe kavuşturdu. Peki, Jhon Duran Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jhon Duran hangi takıma gidecek? Jhon Duran Tedesco olayı nedir? Detaylar...

JHON DURAN FENERBAHÇE'DEN AYRILDI MI?

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın sarı-lacivertli kariyeri resmen sona erdi. Al-Nassr'dan kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kalan performansı ve yaşanan saha dışı problemler nedeniyle takımdan ayrıldı.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir forma grafiği yakalayamayan Duran, buna rağmen kritik maçlarda attığı son dakika golleriyle dikkat çekti. Beşiktaş derbisinde (3-2) ve Galatasaray karşılaşmasında (1-1) attığı gollerle skora doğrudan katkı sağladı. Ancak bu performans, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyetin uzun vadeli planları için yeterli görülmedi.

Kulüp, oyuncunun sözleşmesini feshederken bu ayrılıkla birlikte yabancı kontenjanında da önemli bir boşluk açmış oldu. Jhon Duran, bu sezon ligde 10 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistlik katkı sundu.

JHON DURAN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Jhon Duran'ın yeni adresi Rusya oldu. Kolombiyalı golcü, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit ile kiralık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, oyuncu resmi imzayı atmak üzere Rusya'ya uçtu.

Fenerbahçe'nin 1 sezon için toplamda yaklaşık 20 milyon Euro'luk maaş ve kiralama bedeli ödediği Duran'ın kalan ücretinin bir bölümünün Zenit tarafından karşılanacağı öğrenildi. Daha önce adı Lille ve Juventus gibi Avrupa kulüpleriyle anılan oyuncu için bu temaslardan somut bir sonuç çıkmamıştı.

Zenit transferiyle birlikte hem Fenerbahçe mali açıdan rahatladı hem de kadro planlamasında esneklik kazandı. Sarı-lacivertliler, bu ayrılığın ardından transfer stratejisini yeniden şekillendirme fırsatı elde etti.

JHON DURAN, TEDESCO OLAYI NEDİR?

Jhon Duran'ın Fenerbahçe kariyerinin sona ermesinde yalnızca sportif performans değil, yaşanan disiplin sorunları da etkili oldu. Kolombiyalı oyuncunun, Göztepe ile oynanan ve berabere biten karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik direktör Tedesco ile ciddi bir tartışma yaşadığı iddiaları gündemi sarstı.

Bu olaydan önce Duran, sakatlığı gerekçe gösterilerek FCSB maçının kadrosundan çıkarılmış, Kocaeli spor deplasmanında ise maç kafilesine dahil edilmemişti. Soyunma odasında yaşandığı öne sürülen tartışmada, teknik direktör Tedesco'nun oyuncunun üzerine yürüdüğü iddiaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BAŞKAN SADDETTİN SARAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Jhon Duran hakkında yakın çevresine yaptığı açıklama da sürecin ciddiyetini gözler önüne serdi. Saran'ın, "Ben kendi çocuğumla bile bu kadar ilgilenmedim ama yine de onun sorunlarını çözemedim" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu açıklama, kulübün oyuncuyu kazanmak için gösterdiği çabayı ortaya koyarken, yaşanan problemlerin çözülmesinin mümkün olmadığını da net şekilde ortaya koydu. Tüm bu gelişmelerin ardından Jhon Duran'ın Zenit'e transferi kaçınılmaz hale geldi.