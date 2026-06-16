Japonya faiz kararı SON DAKİKA! Japonya faiz kararı ne oldu, yüzde kaç?

Japonya Merkez Bankası (BOJ), küresel enerji fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ve artan enflasyon baskılarının etkisiyle para politikasında dikkat çekici bir adım attı. Salı günü gerçekleştirilen son toplantıda banka, politika faizini yükseltti. Peki, Japonya faiz kararı ne oldu, yüzde kaç? Detaylar...

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ VE PARA POLİTİKASINDA SERT DÖNÜŞ

Küresel ölçekte yükselen enerji maliyetleri, özellikle petrol ve doğal gaza bağımlı ekonomiler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimler ve enerji arzındaki dalgalanmalar, Japonya gibi ithalata bağımlı ülkelerde enflasyonu yukarı yönlü tetikledi.

BOJ’un bu adımı, yalnızca iç ekonomik dengelerle değil aynı zamanda küresel enflasyon trendleriyle de doğrudan ilişkili bir politika değişimi olarak öne çıkıyor.

1990’LARDAN 2025’E: JAPONYA’NIN FAİZ TARİHİNDE DÖNÜŞÜM

Japonya, 1990’lı yıllarda varlık fiyatlarındaki sert düşüş ve ekonomik durgunluk nedeniyle faiz oranlarını agresif şekilde aşağı çekmişti. Ülkede uzun yıllar süren düşük büyüme ve deflasyon baskısı, faizlerin yaklaşık yirmi yıl boyunca sıfıra yakın seviyelerde kalmasına neden oldu.

Ancak Mart 2024’te yapılan ilk faiz artışı, 17 yıl aradan sonra gelen kritik bir kırılma noktası olarak kayda geçti. Bu süreçten itibaren BOJ, faizleri kademeli olarak yukarı yönlü revize etmeye başladı.

JAPONYA FAİZ KARARI NE OLDU?

Son toplantı sonucunda Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 1 seviyesine yükseltti. Böylece ülke, uzun yıllar sonra para politikasında daha sıkı bir duruşa geçmiş oldu.

Karar, küresel enflasyon baskılarının arttığı ve enerji maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde geldi. Banka, özellikle toptan eşya fiyatlarındaki hızlı artışı dikkate alarak sıkılaştırma yönünde adım attı.

ENFLASYON VERİLERİ VE BOJ’UN ZORLU DENGESİ

Japonya’da toptan eşya fiyatları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6’nın üzerinde artış göstererek son üç yılın en hızlı yükselişini kaydetti. Bu durum üretim maliyetlerini artırırken, tüketici fiyatlarına da yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Buna karşın nisan ayı manşet enflasyon oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti ve Japonya Merkez Bankası’nın yüzde 2’lik hedefinin altında kalmaya devam etti. Bu tablo, BOJ’un para politikası kararlarında hassas bir denge kurmak zorunda olduğunu gösteriyor.

KÜRESEL EKONOMİDE YENİ PARA POLİTİKASI DÖNEMİ

Ekonomistler, Japonya’nın uzun süredir devam eden deflasyonist ortamdan çıkarak enflasyonist bir büyüme döngüsüne girdiğini değerlendiriyor. Bu dönüşüm, ülkenin para politikası yaklaşımında da köklü değişimleri beraberinde getiriyor.

Uzmanlara göre BOJ artık kriz odaklı olağanüstü politikalar yerine daha “normalleşmiş” bir faiz politikası çerçevesine geçiş yapıyor. Bu süreçte hem ekonomik büyüme hem de fiyat istikrarı arasında hassas bir denge gözetiliyor.

FAİZ ARTIŞININ OLASI ETKİLERİ

Faiz artışı, enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlarken aynı zamanda borçlanma maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum hem şirketler hem de kamu maliyesi üzerinde ek baskı oluşturabiliyor.

Özellikle yüksek enerji maliyetlerinin devam ettiği bir ortamda, Japonya’nın ekonomik büyüme performansı ve tüketici harcamaları bu karardan doğrudan etkilenebilir.