Trabzonspor, 2026 transfer döneminin son günlerine girerken sürpriz bir hamle ile Portekiz'in köklü kulübü Benfica'nın genç yıldızı Ivan Lima için düğmeye bastı. Bordo-mavili ekip, özellikle sol kanat bölgesine yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Peki, Ivan Lima Trabzonspor'a mı geliyor? Ivan Lima kimdir, hangi takımda oynuyor, mevki ne? Ivan Lima kaç yaşında, nereli? Detaylar...

IVAN LIMA TRABZONSPOR'A MI GELİYOR?

Trabzonspor'un scout ekipleri, Benfica B takımında gösterdiği performansla öne çıkan Lima'yı yakından takip etti. Ancak transferin önünde önemli bir engel bulunuyor: Yabancı kontenjanı. Kulübün kadrosunda hali hazırda 15 yabancı futbolcu bulunuyor ve TFF kuralları gereği bu sayı 14 ile sınırlı. Bu nedenle Trabzonspor, kadrodan bir oyuncunun ayrılmasını bekliyor. Savic veya Nwakaeme gibi isimlerin olası ayrılıkları, Ivan Lima transferinin önünü açacak.

Bordo-mavililer yalnızca Ivan Lima ile sınırlı kalmayıp Norveçli golcü Daniel Karlsbakk ile de prensipte anlaşma sağladı. Her iki oyuncunun resmi imzayı atabilmesi için mevcut yabancı futbolcularla yolların ayrılması gerekiyor. Trabzonspor'un TFF'ye nihai kadrosunu bildirmesi için son tarih 6-9 Şubat 2026 olarak belirlendi.

IVAN LIMA KİMDİR?

Ivan Lima, Portekiz futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Benfica B takımında sergilediği performansla scout ekiplerinden tam not alan Lima, hücum hattına hız ve çeviklik kazandırabilecek bir profil olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Benfica B formasıyla çıktığı maçlarda özellikle hızı, top sürme kabiliyeti ve içeri kat etme özelliğiyle ön plana çıkan oyuncu, sol kanatta etkili bir alternatif olarak görülüyor. Bordo-mavililer, genç yeteneğin bu özelliklerini Süper Lig'e taşımayı hedefliyor.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

21 yaşındaki Ivan Lima, kariyerini Portekiz'in köklü kulübü Benfica'nın B takımında sürdürüyor. Bu takımda gösterdiği performans, Trabzonspor'un ilgisini çekmesinin temel sebebi olarak öne çıkıyor.

IVAN LIMA MEVKİ NE?

Ivan Lima, sol kanat mevkisinde görev yapıyor. Sağ ayağını etkili şekilde kullanan oyuncu, topu kanattan içeri taşıyarak etkili şut ve pas opsiyonları yaratabiliyor. Bu özellik, Trabzonspor'un kanat hattında daha fazla varyasyon ve sürat kazandıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

IVAN LIMA KAÇ YAŞINDA?

Ivan Lima, 21 yaşında genç bir futbolcu. Bu yaş, onun hem fiziksel olarak gelişmeye devam edebileceği hem de uzun yıllar Trabzonspor'a katkı sağlayabilecek bir potansiyelde olduğunu gösteriyor. 1.80 metre boyundaki oyuncu, özellikle hızlı kanat oyununda etkili olabilecek yapıya sahip.

IVAN LIMA NERELİ?

Portekiz doğumlu olan Ivan Lima, Benfica alt yapısında yetişmiş bir yetenek.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: YABANCI KONTENJANI

Trabzonspor'un Ivan Lima transferinde en büyük engeli, kulübün mevcut yabancı kontenjanı oluşturuyor. TFF kuralları gereği Süper Lig'de her takım en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Bordo-mavili ekip, kadroda şu anda 15 yabancı oyuncuya sahip.

Bu nedenle Ivan Lima'nın transferi, mevcut yabancı futbolculardan birinin kadrodan ayrılmasına bağlı. Savic veya Nwakaeme gibi isimlerin olası ayrılıkları, bordo-mavililerin bu genç yeteneği kadrosuna katabilmesini sağlayacak.