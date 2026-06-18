İsviçre Bosna Hersek maç özeti ve golleri! (ÖZET) İsviçre Bosna Hersek kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSVİÇRE BOSNA HERSEK MAÇ ÖZETİ

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İSVİÇRE BOSNA HERSEK ÖZET

İsviçre Bosna Hersek maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSVİÇRE BOSNA HERSEK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İsviçre Bosna Hersek maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSVİÇRE BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İsviçre Bosna Hersek maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.