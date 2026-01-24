İslam Memiş altın yorumları SON DAKİKA! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın fiyatlarının hızla yükseldiği, gram altının tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemde piyasa uzmanı İslam Memiş'in yorumları yatırımcılar için kritik bir rehber niteliği taşıyor. 2026 yılı itibarıyla altın piyasasında yaşanacak olası değişiklikler, altın yatırımcıları için büyük önem taşıyor. Peki, altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş altın yorumları haberimizde.

İSLAM MEMİŞ ALTIN YORUMLARI SON DAKİKA!

İslam Memiş'in altın hakkındaki son dakika değerlendirmeleri ve tahminleri, yatırım kararları almak isteyenler için oldukça değerli bilgiler sunuyor. İşte, 2026 yılında altın piyasasını etkileyebilecek faktörler ve İslam Memiş'in altın tahminlerine dair detaylar!

ALTIN YÜKSELECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ'İN YORUMLARI

Altın fiyatlarının hızla yükselmesi ve gram altının 2026 yılına girmesiyle birlikte piyasa uzmanı İslam Memiş, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, gram altının Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Bu da, altın yatırımcıları için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Memiş, 10 bin lira seviyesinin yıl sonuna kadar görülmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekiyor.

Peki, altın neden yükseliyor? Memiş, ons altındaki teknik dirençlerin kırılması ve ekonomik belirsizliklerin artması ile birlikte altına olan talebin yükseldiğini belirtiyor. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik faktörlerin altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebileceği ifade ediliyor. Bu bağlamda, altın yatırımı yapmayı planlayanların 2026 yılı içerisinde yükselişin devam edeceği öngörüsüne göre hareket etmeleri gerektiği düşünülüyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ? İSLAM MEMİŞ'İN "BALON" UYARISI

Altın fiyatlarındaki yükselişi izleyen yatırımcılar, bir diğer soruyu soruyor: "Altın düşecek mi?" İslam Memiş, altındaki yükselişin bir "balon" olabileceğini belirtiyor. Bu balonun, ilerleyen süreçte patlayabileceği konusunda ciddi bir uyarı yapıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan ons altındaki sert düşüşler ve gram altındaki bin liraya yakın geri çekilmeler, yatırımcılar için büyük kayıplara neden olmuştu. Memiş, küçük yatırımcıların al-sat yaparak kısa vadeli kazanç elde etmesinin şu an için geçerli olmadığını ve daha uzun vadeli bir strateji izlemeleri gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, küçük yatırımcıların bu dönemde gümüş gibi alternatif yatırımlardan da uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. Gümüş, altına göre daha riskli bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, İslam Memiş, bu dönemde altın almanın daha güvenli bir seçenek olduğunu belirtiyor.

İSLAM MEMİŞ'İN ALTIN TAHMİNLERİ

İslam Memiş, altının Haziran ayına kadar 8 bin lira seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu seviyeler, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge olabilecek. Piyasa uzmanına göre, gram altının yılın ikinci yarısında 10 bin lira seviyesine ulaşması da sürpriz olmayacak. Özellikle ons altının fiyatlarında görülen teknik kırılmalar ve kalıcı kapanışlar, altın fiyatlarının daha da yükselebileceği sinyallerini veriyor.

Haziran ayında 8 bin lira seviyesine ulaşması beklenen gram altının yıl sonunda 10 bin lira seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Altın fiyatlarının bu denli yüksek seviyelere ulaşması, enflasyon oranlarındaki artış ve merkez bankalarının para politikalarının da etkisiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda, yatırımcılar için altın almak, enflasyon karşısında değer kazanacak güvenli bir liman anlamına gelebilir.