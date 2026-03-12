2026 FIFA Dünya Kupası, tarihinin en geniş kapsamlı organizasyonlarından biri olarak ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek. Ancak turnuvaya dair heyecan, İran'ın sürpriz kararıyla gölgelendi. Peki, İran Dünya Kupası'na katılmayacak mı? İran 2026 Dünya Kupası'ndan neden çekildi? Detaylar...

İRAN DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

2026 FIFA Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Ancak turnuva öncesinde futbolseverleri şaşırtan bir gelişme yaşandı: İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmama kararı aldı. Kararın ardından dünya genelinde spor otoriteleri ve taraftarlar, İran'ın çekilme nedenlerini merak etmeye başladı.

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali yaptığı açıklamada, ülkesinin turnuvada yer almayacağını duyurdu. Bu açıklama, futbol kamuoyunda ciddi yankı uyandırırken, İran'ın çekilme kararının arkasındaki diplomatik ve politik detaylar da gündeme geldi. Özellikle ABD ile yapılan temaslar ve FIFA yetkililerinin devreye girmesi, kararın anlaşılması açısından kritik öneme sahip.

İRAN 2026 DÜNYA KUPASI'NDAN NEDEN ÇEKİLDİ?

İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilme kararı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile dönemin ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen temaslardan hemen sonra açıklandı. Basına yansıyan bilgilere göre, görüşmelerde İranlı futbolcuların ABD'ye turnuva kapsamında kabul edileceği yönünde güvence verilmişti.

Ancak tüm bu diplomatik girişimlere rağmen İran, siyasi ve güvenlik kaygıları nedeniyle katılmama yolunu seçti. Bu karar, futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanırken, İngiliz basını, İran'ın turnuvadan çekilmesinin ardından boşalacak kontenjanın Asya elemelerinde yer alan takımlar arasından doldurulacağını öne sürdü.