Kasım ayı, son yıllarda dünyanın en yoğun indirim dönemlerinden birine dönüşmüş durumda. "Efsane Cuma" olarak adlandırılan bu özel alışveriş haftasında hem fiziksel mağazalar hem de online platformlar tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, Inditex indirimi ne zaman? Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius indirimleri ne zaman? Black Friday bu cuma mı? Inditex indirimlerine dair detaylar haberimizde!

İNDİTEX İNDİRİMİ NE ZAMAN 2025?

Inditex grubunun 2025 Black Friday indirimi, geleneksel takvimini koruyor:

Online indirim başlangıcı: 27 Kasım Perşembe

Mağaza indirim başlangıcı: 28 Kasım Cuma

Bu takvim, Zara'dan Stradivarius'a kadar tüm Inditex markalarının indirim başlangıç tarihlerini kapsıyor. Grubun yıllardır uyguladığı bu yöntem, hem online alışverişi teşvik ediyor hem de mağaza yoğunluklarını dengeliyor.

BLACK FRIDAY BU CUMA MI?

Evet. 2025 Black Friday, 28 Kasım Cuma günü. Ancak Inditex'in online alışveriş kanallarında indirimler bir gün önceden başladığı için tüketiciler avantajlı ürünlere 27 Kasım akşamından itibaren erişebilecek.

ZARA BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Zara, Inditex grubunun en çok merak edilen markası olarak bu yıl da aynı takvimi uyguluyor:

Online başlangıç: 27 Kasım

Mağaza indirimi: 28 Kasım

Zara'nın Black Friday dönemindeki indirimleri genellikle seçili ürünlerde uygulanıyor ve popüler parçalar kampanyanın ilk saatlerinde tükenebiliyor.

BERSHKA BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Bershka, genç ve dinamik koleksiyonlarıyla Black Friday döneminde büyük ilgi görüyor. 2025 indirim takvimi şöyle:

Online indirim: 27 Kasım

Mağaza indirimleri: 28 Kasım

Bershka'da özellikle denim ürünlerde ve sezon geçiş parçalarında yoğun kampanyalar bekleniyor.

PULL&BEAR BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Streetwear tarzıyla öne çıkan Pull&Bear, diğer Inditex markalarıyla eş zamanlı olarak indirim sunuyor:

Online kampanya: 27 Kasım

Mağaza kampanyası: 28 Kasım

Koleksiyon genelinde gençlere hitap eden parçaların yer aldığı bu markada, Black Friday döneminde özellikle sweatshirt ve outerwear ürünleri öne çıkıyor.

OYSHO BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Aktif spor koleksiyonları ve loungewear kategorisiyle bilinen Oysho, 2025 Black Friday döneminde:

Online indirimi: 27 Kasım

Mağaza indirimi: 28 Kasım

Oysho'da indirimlerin özellikle spor takım setlerinde ve pijama koleksiyonlarında yoğunlaşması bekleniyor.

MASSIMO DUTTI BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Zarif, kaliteli ve zamansız parçalar sunan Massimo Dutti, Inditex grubuyla aynı indirim takvimine sahip:

Online başlangıç: 27 Kasım

Mağaza indirimi: 28 Kasım

Bu markada indirimler genellikle sınırlı sayıda ürün kategorisinde uygulandığı için hızlı davranmak önemli.

STRADIVARIUS BLACK FRIDAY İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Stradivarius da 2025 yılında diğer Inditex markalarıyla paralel biçimde indirim uygulayacak:

Online indirim: 27 Kasım

Mağaza indirimi: 28 Kasım

Marka özellikle ayakkabı, çanta ve trend odaklı ürünlerde güçlü kampanyalar sunmasıyla biliniyor.