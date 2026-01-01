Haberler

Güncelleme:
İlker Alkun, iş dünyası, spor camiası ve siyasette adı sıkça duyulan bir isim. Her alanda aktif rol üstlenen Alkun'un hayatı, kariyer yolculuğu ve aldığı sorumluluklar merak konusu. Peki, İlker Alkun kimdir? İlker Alkun kaç yaşında, nereli?

İlker Alkun, iş dünyası, spor camiası ve siyasette adı sıkça duyulan bir isim. Her alanda aktif rol üstlenen Alkun'un hayatı, kariyer yolculuğu ve aldığı sorumluluklar merak konusu. Peki İlker Alkun kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İş dünyasındaki başarıları, spor yönetimindeki etkinliği ve siyasi geçmişiyle dikkat çeken bu ismin hikayesi, meraklı gözler tarafından yakından takip ediliyor.

İLKER ALKUN KİMDİR?

İlker Alkun, Türk iş insanı, siyasetçi ve spor yöneticisidir. İnşaat ve mühendislik alanında faaliyet gösteren GENÇ Mühendislik A.Ş.'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak kulüp faaliyetlerinde aktif rol almaktadır. İş dünyasındaki deneyimi, siyasi geçmişi ve spor yönetimindeki etkinliği ile tanınmaktadır. Ayrıca Sadettin Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı sürecinde yönetim kurulu listesinde yer alarak destek vermiştir.

İLKER ALKUN KAÇ YAŞINDA?

İlker Alkun, 1976 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

İLKER ALKUN NERELİ?

İlker Alkun İstanbul doğumludur ancak aslen Sivaslıdır. İstanbul'da doğup büyümüş, ticaret hayatını Ataşehir merkezli sürdürmektedir.

İLKER ALKUN'UN KARİYERİ

İş Dünyası: 1996 yılında kurduğu GENÇ Mühendislik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şirket, 29 yılı aşkın süredir altyapı, taahhüt ve mühendislik projelerinde faaliyet göstermektedir.

Siyasi Geçmiş: Siyasete 1995 yılında Anavatan Partisi'nde başlamış; gençlik kolları, il yönetimi ve Merkez Karar Kurulu (MHK) üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur.

Sivil Toplum ve Spor: Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olup, kulüp faaliyetlerinde aktif rol almıştır. 2024-2025 sezonunda Sadettin Saran'ın başkanlık sürecinde yönetim kurulu listesinde yer alarak desteğini açıklamıştır.

Vizyon ve Liderlik: İş dünyasında ve spor camiasında liyakat, kapsayıcılık ve yenilikçi liderlik ilkelerini savunmaktadır. Sadettin Saran'ın yönetim anlayışını destekleyerek Fenerbahçe'de değişim ve yeniden yapılanma hareketine öncülük etmiştir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

