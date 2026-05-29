İcardi gitti mi, gidiyor mu? Galatasaray'dan ayrıldı mı, hangi takıma gidecek?

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yeni sezondaki geleceğiyle ilgili süreç devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcudan gelecek kararı beklerken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

ICARDİ GİDİYOR MU?

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği henüz netleşmedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli futbolcuya yeni sözleşme teklifini iletirken oyuncunun kararını tatil dönüşünde açıklamasının beklendiği bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in takımda kalmasını istediği Icardi için 1 yıllık sözleşme ve 4 milyon euro maaş teklif edildiği belirtildi. Yönetimin, futbolcudan gelecek yanıtı beklediği kaydedildi.

Öte yandan Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun, sunulan maaş ve sözleşme süresini yeterli bulmadığı öne sürüldü. Daha önce 10 milyon euro kazandığı belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun karar sürecini sürdürdüğü ifade edildi.

İCARDİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SON DURUM

Mauro Icardi ile yürütülen sözleşme görüşmelerinde henüz nihai bir sonuca ulaşılamadı. Arjantinli futbolcunun önceliğinin yüksek maaştan ziyade düzenli forma şansı olduğu aktarılırken, kulüp yönetiminin sunduğu teklifin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ederken gözler Icardi'nin vereceği karara çevrildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise kadro planlamasını yalnızca Icardi'nin takımda kalıp kalmamasına göre şekillendirmediği öne sürüldü. Tecrübeli teknik adamın, Victor Osimhen'e alternatif olabilecek yeni bir santrfor transferi istediği ve bu doğrultuda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sarı-kırmızılıların Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım için de girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Yeni bir forvet transferinin gerçekleşmesi ve Icardi'nin takımda kalması halinde Arjantinli oyuncunun forvet rotasyonunda üçüncü sıraya gerileyebileceği yönündeki değerlendirmeler de gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 karşılaşmada görev alan Mauro Icardi, 14 gol ve 1 asist üretti. Toplam 1313 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, yaklaşık her 94 dakikada bir gol ya da asist katkısı vererek sezonu tamamladı.