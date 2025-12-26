Hüseyin Aybars Tüfekçi kimdir, gözaltına mı alındı? Hüseyin Aybars Tüfekçi neden gözaltına alındı?

Türk futbolunda yankı uyandıran yasa dışı bahis soruşturması yeni isimlerle gündemi sarsmaya devam ediyor. Gözaltı listesinde yer alan futbolculardan biri olan Hüseyin Aybars Tüfekçi, kamuoyunun en çok merak ettiği isimler arasına girdi. Genç futbolcunun kim olduğu, hangi kulüpte forma giydiği ve neden gözaltına alındığı soruları, operasyonun ardından spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCİ KİMDİR?

Hüseyin Aybars Tüfekci, 17 Ocak 2000 tarihinde Meram'da doğmuş Türk futbolcudur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Tüfekci, TFF'ye kayıtlı lisanslı bir oyuncudur. Profesyonel kariyerini Cinegold Ağrı 1970 Spor Kulübü bünyesinde sürdürmektedir. Kulübüyle olan sözleşmesi 11 Ağustos 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır.

HÜSEYİN AYBARS GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Hüseyin Aybars Tüfekci hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklanan resmi listede adı yer alan şüphelilerden biri olduğu belirtildi.

HÜSEYİN AYBARS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılığın kamuoyuyla paylaştığı açıklamaya göre, Hüseyin Aybars Tüfekci'nin de aralarında bulunduğu 14 futbolcunun, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddiası soruşturuluyor. Özellikle futbolcuların kendi takımlarının maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadıklarının tespit edildiği ifade edildi. Bu kapsamda Tüfekci, yasa dışı bahis soruşturmasında şüpheli sıfatıyla işlem gören isimler arasında yer aldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında şu isimler bulunuyor:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekci

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Soruşturma süreci devam ederken, şüphelilerle ilgili nihai hukuki durum savcılık ve mahkeme kararlarıyla netlik kazanacak.