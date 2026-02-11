HURDA TEŞVİKİ SON DURUM: Hurda teşviki çıktı mı, şartlar belli oldu mu, hangi araçlar alınabilecek?

Sıfır otomobil sahibi olmayı düşünen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hurda teşviki, 2026 yılında yeniden gündemde. Meclis'e sunulan ve 25 yaş üstü araçların trafikten çekilmesini öngören teklif, aynı zamanda ÖTV indirimiyle yeni araç alımını teşvik etmeyi hedefliyor. Peki, hurda teşviki çıktı mı, şartlar belli oldu mu, hangi araçlar alınabilecek? Detaylar...

HURDA TEŞVİKİ SON DURUM

Şu anda TBMM'deki teklif henüz komisyonda görüşülme aşamasında. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındıktan sonra Genel Kurul'a gelecek ve Resmî Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek. Bu nedenle resmi olarak herhangi bir hurda teşviki uygulaması başlamış değil. Ancak düzenlemenin yasalaşması durumunda sıfır araç piyasasında ciddi bir hareketlilik öngörülüyor.

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI?

2026 hurda teşviki, resmi olarak henüz yürürlüğe girmedi. TBMM'ye sunulan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak ve ardından Genel Kurul'un onayına sunulacak.

Mevcut süreçte ÖTV'siz araç alımı henüz mümkün değil. Fakat yetkililer, teklifin yasalaşmasının ardından otomotiv sektöründe büyük bir canlanma olacağını öngörüyor. Özellikle 25 yaş üstü araç sahiplerinin hurdaya çıkaracağı araçlar karşılığında ÖTV avantajı sunulması, sektörde satışları hızlandırabilir.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLAR BELLİ OLDU MU?

Meclis'e sunulan teklife göre hurda teşviki şartları şu şekilde planlanıyor:

25 yaş ve üzeri araçlar trafikten çekilecek: Trafik güvenliğini artırmak ve çevreye duyarlı araç kullanımını teşvik etmek amacıyla yaşlı araçların hurdaya ayrılması hedefleniyor.

ÖTV indirimi uygulanacak: Hurdaya ayrılan araç karşılığında yeni araç alımlarında ÖTV avantajı sağlanacak.

Yerli üretim şartı: Teşvikten yararlanacak araçların belirli bir yerlilik oranına sahip olması gerekiyor. Bu oran %40 ve üzeri olarak belirlendi.

Amaç ve hedef: Düzenleme hem trafik güvenliğini artırmayı hem çevreci araç kullanımını teşvik etmeyi hem de otomotiv sektöründe ekonomik hareketlilik yaratmayı amaçlıyor.

Bu şartlar, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda uygulanacak ve ÖTV'siz araç fırsatını hayata geçirecek çerçeveyi belirliyor.

HURDA TEŞVİKİ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, ÖTV indiriminden yararlanabilecek araçların büyük çoğunluğunun Türkiye'de üretilen modeller olması bekleniyor. Güncel gündemde öne çıkan araçlar şunlar:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter

Bu araçların, Türkiye'de üretim ve yerlilik oranları dikkate alınarak teşvik kapsamına alınması planlanıyor. Özellikle %40 ve üzeri yerlilik oranına sahip modeller, hurda teşviki avantajından faydalanabilecek.

2026 HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmî kaynaklara göre, hurda teşviki düzenlemesinin 2026 yılı içerisinde yasalaşması için çalışmalar devam ediyor. Teklifin yürürlüğe girmesi halinde, bütçeye milyarlarca liralık ek katkı sağlanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Uzmanlar, teşvik yasalaştığında sıfır araç satışlarının hızlanacağını ve özellikle Türkiye'de üretilen modellerde ciddi talep artışı yaşanacağını belirtiyor. Dolayısıyla 2026 hurda teşviki ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.