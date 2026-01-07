HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ 2026: ÖTV'siz sıfır araç teşviki başladı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? ÖTV indirimi, hurda teşviki kimler yararlanabilir?

2025–2026 dönemi, otomotiv sektöründe "trafikteki eski araç parkını yenileme" ve "yerli üretimi destekleme" hedefleriyle şekillenen önemli düzenlemelerin konuşulduğu bir süreç oldu. Özellikle Hurda Teşviki ÖTV İndirimi Yasası 2026 gündemi, milyonlarca araç sahibi ve potansiyel otomobil alıcısı için en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki,ÖTV'siz sıfır araç teşviki başladı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? ÖTV indirimi ve hurda teşviki kimler yararlanabilir? Detaylar haberimizde.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ YASASI 2026: ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİ BAŞLADI MI?

Henüz Resmî Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir ÖTV'siz sıfır araç teşviki düzenlemesi bulunmamaktadır. 2026 yılı itibarıyla otomotiv sektörü, hurda teşviki ve ÖTV indirimini içeren yasa teklifinin Meclis gündeminde yer almasına rağmen kesinleşmiş bir mevzuat hâlâ yayımlanmamıştır.

2025 boyunca TBMM'ye sunulan teklif, 25 yaş ve üstü eski araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni yerli üretim araçlarda ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyordu. Ancak teklif hâlâ yasama sürecindedir ve bu nedenle bugün itibarıyla uygulamaya geçirilmiş bir teşvik başvurusu ya da ÖTV'siz araç alımı imkânı yoktur.

ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ TEŞVİKİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tasarı hâlâ TBMM'nin çeşitli komisyonlarında görüşülmekte ve resmî olarak yasalaşması beklenmektedir. Meclis içi kulislerden gelen son bilgilere göre bu düzenlemenin 2026'nın ilk çeyreğinde yasalaşması hedefleniyor. Ancak resmi bir yürürlük tarihi henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Yasalaştığı anda, düzenleme yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve hurdaya ayrılan eski araçlara ilişkin başvurular bu tarihten sonra kabul edilecektir. Geriye dönük teşvik uygulanması planlanmamaktadır.

ÖTV İNDİRİMİ VE HURDA TEŞVİKİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Tasarı kapsam ve hedefleri aşağıdaki gibi öngörülüyor:

25 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİ

Hurda teşviki teklifine göre, 25 yaşını doldurmuş ve trafikteki ekonomik ömrünü tamamlamış araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar temel kapsamı oluşturuyor.

YERLİ ÜRETİM ŞARTI

Teşvikten yararlanmak için yeni alınacak aracın Türkiye'de üretilmiş ve genellikle %40'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olması bekleniyor. Togg gibi yerli modeller başta olmak üzere yerli üretim araçlar bu kapsamda öncelikli olacak.

TEŞVİKTEN YARARLANMA AYRICALIKLARI

Tasarıda, hurda teşviki ile yalnızca ÖTV indirimi sağlanması değil, aynı zamanda düşük faizli ya da uzun vadeli finansman imkânlarının da değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca bazı raporlara göre, dar gelirli ve 3 çocuklu aileler için tasarlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" alternatif bir destek modeli olarak gündemde.